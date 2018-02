Tien bekende Brusselse restaurants failliet Werknemers sinds eind december niet meer betaald mvdb

20 februari 2018

00u37

Bron: Belga 1 Economie De Franstalige Brusselse rechtbank van koophandel heeft tien faillissementsvonnissen uitgesproken voor een Brusselse restaurantgroep. De groep baat elf restaurants uit, waaronder enkele bekende zoals La Maison du Cygne op de Grote Markt.

De verschillende restaurants zijn eigendom van de broers Beyaz en verkeerden al enige tijd in financieel slechte papieren. Door de faillissementen staan een 160-tal banen op de tocht.

De broers Beyaz probeerden een doorstart te forceren via de WCO-procedure (Wet op de continuïteit van de onderneming), die vorig jaar was opgestart. Maar de vier voorlopige bewindvoerders zagen dat niet zitten. Sinds ze op 9 februari aan hun opdracht begonnen, konden ze enkel vaststellen dat een faillissement de enige uitweg is. Ook het Brusselse parket was de mening toegedaan dat een faillissement de enige mogelijke uitweg was. De rechtbank van koophandel is de vorderingen van het parket en de voorlopige bewindvoerders gevolgd en heeft het faillissement uitgesproken.

De meeste van de 160 werknemers zijn al sinds eind december niet meer betaald, maar de meeste zaken bleven al die tijd open. Andere schuldeisers wachten al veel langer op hun centen. Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zou de achterstand, na vier jaar van wanbetaling, tot 3,5 miljoen euro opgelopen zijn.