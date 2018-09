Thyssen wil dat Ryanair onmiddellijk lokaal arbeidsrecht toepast: "Interne markt EU is geen jungle" SPS

19 september 2018

15u51

Bron: Belga 0 Economie Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, wil dat de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair onmiddellijk het lokale arbeidsrecht toepast en niet wacht tot 2020. Dat zegt ze aan VRT NWS.

In een brief aan de vakbonden had Ryanair gezegd bereid te zijn om haar Belgische personeel vanaf 2020 volgens het Belgische recht te behandelen. "De regels zijn duidelijk", zegt Thyssen. "Waar wachten ze op? De interne markt van de EU is georganiseerd en geen jungle.

Nu valt het personeel van Ryanair in België onder het Ierse arbeidsrecht. Dat veranderen naar het Belgische recht, dat een betere sociale bescherming biedt, is een van de belangrijkste eisen van de vakbonden. Die hadden gevraagd dat Ryanair vanaf 2019 al het Belgische arbeidsrecht zou toepassen.

Koerswijziging

De vakbonden reageren alvast gemengd op de brief van Ryanair. De christelijke bediendebonden LBC-NVK en CNE lieten weten de inhoud van de Ryanair-brief onvoldoende te vinden, en de geplande staking van het cabinepersoneel op 28 september in verschillende landen (waar de twee andere bonden niet bij betrokken zijn, red.) te behouden. Volgens hen wil Ryanair alleen de werknemers verdelen, tijd winnen en de staking afwenden.

De socialistische en de liberale vakbond vinden in de brief van Ryanair wel genoeg positieve elementen om cao-onderhandelingen aan te vatten. De brief van de Ryanair-directie lijkt een koerswijziging in te luiden, zeggen ze. Zij zegt immers dat ze bereid is om te praten over een vakbondsvertegenwoordiging zowel voor het cabinepersoneel als voor de piloten in België, en om de nationale arbeidswetgeving in te lassen in toekomstige cao's. "Twee van onze belangrijkste eisen", aldus de socialistische BBTK en de liberale ACLVB. "Deze stap vooruit van de directie betekent dat er eindelijk schot in het dossier komt", zeggen ze, al benadrukken ze tezelfdertijd dat "nog niets in kannen en kruiken is en alles nog moet worden onderhandeld".