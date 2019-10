Thomas Cook Retail België nu ook officieel failliet verklaard SPS

01 oktober 2019

11u10

Bron: Belga 0 Economie De ondernemingsrechtbank van Gent heeft kort na 10 uur het faillissement van Thomas Cook Retail België uitgesproken. Zowat 500 medewerkers die 91 reiskantoren draaiende hielden, zijn zo goed als zeker hun baan kwijt. De vakbonden starten deze namiddag al met een infosessie voor het personeel.

De directie had gisteren al aangegeven dat de reisbureaus en het hoofdkantoor vandaag gesloten zouden blijven, nadat de benodigde 5 miljoen euro voor een doorstart niet was gevonden. Dat betekent voorlopig het einde van Thomas Cook in België, nadat ook drie andere dochterondernemingen vorige week failliet waren verklaard. Een deel van de 75 personeelsleden die daar werkten, krijgt deze voormiddag al persoonlijke begeleiding bij de afwikkeling van hun dossiers, zoals het instellen van een schuldvordering en het aanvragen van een werkloosheidsuitkering.

Een gelijkaardig traject wordt nu opgestart voor de honderden personeelsleden die getroffen wordt door het faillissement dat vandaag werd uitgesproken. Ook zij zullen voor de uitbetaling van hun loon een schuldvordering moeten instellen, die door de curatoren wordt behandeld. Dat zijn overigens dezelfde mensen die als curatoren waren aangesteld voor het faillissement van de drie andere vennootschappen van de Belgische poot van Thomas Cook: Thomas Cook België, Thomas Cook Retail en Thomas Cook Financial Services.

De drie vakbonden hebben de getroffen personeelsleden uitgenodigd voor een informatieronde deze namiddag op de hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Zwijnaarde, bij Gent. De Waalse en Brusselse werknemers zijn niet uitgenodigd voor de sessie. Zij krijgen syndicale bijstand in de regio van het filiaal waar ze waren tewerkgesteld.