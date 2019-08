Thomas Cook naarstig op zoek naar extra geld KVE

12 augustus 2019

15u11

Bron: Belga 0 Economie Het aandeel van de noodlijdende Britse reisorganisator Thomas Cook speelde vandaag bijna een kwart van zijn waarde kwijt, nadat de onderneming had bekendgemaakt nog eens 150 miljoen pond te willen ophalen bij aandeelhouders. Dat komt bovenop een eerder aangekondigde kapitaalinjectie van 750 miljoen pond door het Chinese conglomeraat Fosun.

Het extra geld is volgens Thomas Cook nodig om de kas te spijzen tegen het komende winterseizoen. De winter brengt in de reissector traditioneel minder op.

Midden juli was bekendgemaakt dat Fosun, dat onder meer eigenaar is van Club Med en Cirque du Soleil, 750 miljoen pond wil injecteren in Thomas Cook. Daarmee zou de toerismetak van Fosun de controle krijgen over de touroperaties van Thomas Cook en een minderheidsbelang in de luchtvaartorganisatie van het Britse bedrijf.

Thomas Cook kent financiële moeilijkheden door de concurrentie van onlinespelers en door de onzekerheden rond onder meer de brexit.

Op de beurs van Londen noteerde het aandeel rond 13.30 uur lokale tijd met een verlies van ruim 23 procent.