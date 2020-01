Thomas Cook: leeuwendeel van reiswinkels in ons land gered, maar minder dan helft van de jobs ADN

16 januari 2020

17u53

Bron: Belga 0 Economie Drieënhalve maand na het faillissement van Thomas Cook Retail België is het doorstartplaatje nagenoeg compleet. Tachtig van de iets meer dan negentig reiswinkels blijven voorlopig bestaan, maar samen zijn zij goed voor zowat 220 banen, of minder dan de helft van het aantal jobs dat er voorheen was. Vooral het vroegere hoofdkantoor van Thomas Cook werd gedecimeerd.

Op 1 oktober vorig jaar sprak de ondernemingsrechtbank van Gent het faillissement uit van Thomas Cook Retail België. De vennootschap, die onder meer de 91 reiswinkels (Thomas Cook/Neckermann) van de touroperator omvatte, moest de boeken sluiten nadat het Britse moederbedrijf over de kop was gegaan. Er werkten meer dan 500 mensen.

Geluk en minder geluk

Twee derde van de reiswinkels werd al vrij snel overgenomen door de Spaanse reisgroep Wamos. En dus gingen op 21 oktober de deuren weer open van 62 van die winkels, onder de merknaam Neckermann. Daardoor konden er 195 mensen aan de slag.



Driehonderd anderen hadden minder geluk. Het ging veelal om werknemers van het hoofdkantoor in Zwijnaarde, waar de ondersteunende diensten gevestigd waren. Denk bijvoorbeeld aan de werknemers die de pakketreizen uitwerkten, want in de heropende reiswinkels worden geen eigen reizen meer aangeboden maar alleen producten van andere spelers.

“Resultaten boven verwachting”

Intussen draait alles vrij goed in die 62 winkels, zegt Neckermann-woordvoerster Leen Segers vandaag. "Onze resultaten zijn boven verwachting. Heel veel trouwe klanten vonden hun weg terug naar ons." Eind november werd ook een samenwerking aangekondigd met de onlinetouroperator Sunweb, waardoor Neckermann naar eigen zeggen zowat 90 procent van zijn oude aanbod opnieuw kan aanbieden aan de klanten.

Eerder vandaag raakte bekend dat van de reiswinkels die nog geen doorstart hadden gemaakt, er 18 zullen worden heropend. Dat zal gebeuren onder de naam Hillman Travel. Tegen maart zouden zowat 25 personeelsleden onder de nieuwe naam reizen moeten verkopen.

Een en ander betekent dat voor een tiental voormalige Thomas Cook-winkels het doek definitief valt. Uitgedrukt in banen is de tol veel zwaarder.