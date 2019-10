Thomas Cook France in gerechtelijke reorganisatie: verschillende “ernstige overnamekandidaten” KVDS

01 oktober 2019

17u08

Bron: Belga 0 Economie Het Franse filiaal van de failliete Britse reisgroep Thomas Cook is dinsdag in gerechtelijke reorganisatie geplaatst. Er zouden verschillende "ernstige overnamekandidaten" zijn voor het filiaal, dat 780 mensen tewerkstelt.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie van Thomas Cook France werd geopend door de rechtbank in Nanterre, nabij Parijs. Thomas Cook Franse heeft 172 reisbureaus in eigen beheer en boekt een jaaromzet van 425 miljoen euro. “De bedoeling is de continuïteit van de Franse entiteit te verzekeren en onder bescherming van de rechtbank snel naar een oplossing te gaan in de vorm van een overname”, stelt Thomas Cook France.

22 oktober

Potentiële overnemers krijgen tot 22 oktober de tijd om een bod te doen. De rechtbank zal zich op 5 november weer over de zaak buigen.





Het valt af te wachten of er ook effectief een overname komt. Ook voor Thomas Cook in België leek het er even hoopvol uit te zien, maar intussen is het faillissement van de Belgische reisbureaus van Neckermann en Thomas Cook een feit. Eerder viel ook al het doek voor Thomas Cook Nederland, waar 200 banen verloren gingen. Thomas Cook Duitsland was hetzelfde lot beschoren. Thomas Cook Zweden houdt wel het hoofd boven water.