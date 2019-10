Thomas Cook-baas begrijpt woede over torenhoog salaris en overweegt om deel terug te geven HR

15 oktober 2019

17u11

Bron: Belga 0 Economie Voormalig Thomas Cook-baas Peter Fankhauser snapt de publieke woede die is ontstaan over zijn salaris. Dat bedroeg jaarlijks ruim 1,2 miljoen euro. Hij ligt ook onder vuur omwille van een bonus van bijna 600.000 euro. De Zwitser zegt dat hij erover nadenkt om een deel terug te geven, maar dat hij nu nog geen beslissing wil nemen.

Tijdens een parlementaire commissie over de teloorgang van het Britse reisconcern bood hij vandaag andermaal zijn excuses aan. Fankhauser, die jaarlijks ruim 1 miljoen pond (1,2 miljoen euro) opstreek, legde in het Britse parlement de verantwoordelijkheid voor de ineenstorting van het reisimperium deels bij andere partijen. Hij wees er in het bijzonder op dat alle betrokken partijen faalden bij het verkrijgen van goedkeuring voor een reddingsovereenkomst. Daarop viel het doek voor Thomas Cook en moesten 140.000 Britse toeristen worden teruggehaald.

Fankhauser benadrukte dat hij niet over zijn eigen salaris en bonussen besliste. “Ik ga niet proberen mijn basisloon te verdedigen. In verhouding tot een normaal basissalaris van de werknemer gaat het om een enorm bedrag. Ik begrijp het sentiment in de samenleving volledig”, vertelde hij de commissie. Hij voegde daar direct aan toe dat hij zich onvermoeibaar heeft ingezet voor het bedrijf. “Het spijt me ten zeerste dat ik geen deal heb kunnen sluiten.”

Teruggave van half miljoen?

Fankhauser ligt onder vuur omwille van een bonus van 500.000 pond (578.000 euro). Hij wees erop dat hij in 2018 geen bonus kreeg, maar in 2017 wel een van 750.000 pond, waarvan twee derde cash. De Zwitserse ex-CEO verklaarde daarbij over een teruggave van het half miljoen te zullen nadenken, maar nu nog geen beslissing te nemen, aldus het Britse persbureau PA.