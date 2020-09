Tewerkstelling evenementensector leeft op na versoepelingen, maar horeca trappelt ter plaatse kv

14 september 2020

06u45

Bron: Belga 1 Economie De versoepelingen voor de evenementensector laten zich al voelen in de tewerkstelling, want het aantal gewerkte dagen stijgt in bijna heel de sector. Dat blijkt uit cijfers van de Employment Tracker van HR-dienstenleverancier SD Worx. De tewerkstelling ligt echter nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.

De evenementensector/podiumkunsten maakt op maandbasis een positieve beweging van 36 naar 49 procent. Na een versoepeling van de evenenmentensector in juni, werden de maatregelen opnieuw verstrengd in juli. Dat is in de cijfers van SD Worx duidelijk te zien. Toen was er in de week van 20 juli een dieptepunt met een tewerkstellingspercentage van iets meer dan 24 procent.

In de week dat de nieuwe versoepelingen aangekondigd werden (17 tot 23 augustus), was er meteen een effect zichtbaar op het percentage gewerkte dagen: binnen de evenementensector steeg het percentage van 40 naar 52,5 procent. De week nadien klom het percentage gewerkte dagen zelfs naar 61 procent.



Alle regio's zien een positief effect op hun tewerkstelling, met de grootste sprongen in Vlaams-Brabant (80 pct). Brussel, West- en Oost-Vlaanderen komen op bijna 60 procent uit. In Antwerpen blijft het percentage gewerkte dagen in deze sector beperkt tot 44 procent.

"We kunnen zeker nog niet spreken van een herstel, maar we zetten wel een stap in de goede richting", stelt Bart Pollentier, directeur van het kenniscentrum van SD Worx.

Zware klappen voor horeca

Voor de horeca is er dan weer sprake van een terugval. Uit de meest recente loongegevens van augustus blijkt dat de horeca in de provincies Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant het meest in het slop zit. Ook Oost-Vlaanderen blijft onder de 50 procent gewerkte dagen. "De horeca trappelt ter plaatse en herstelt minder snel dan gehoopt. De negatieve adviezen rond Brussel en Antwerpen, alsook de avondklok, hebben een effect gehad", verduidelijkt Steven Rosseel, horecaverantwoordelijke bij SD Worx. "Dit zien we ook aan het hoge aandeel dagen waarvoor men beroep blijft doen op tijdelijke werkloosheid.”