Tewerkstelling bij Belgische kmo's teruggevallen in laatste maanden van 2018 IB

13 maart 2019

05u53

Bron: Belga 0 Economie De tewerkstelling bij de kleine en middelgrote ondernemingen is er tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar in zowat heel het land op achteruitgegaan. Dat blijkt uit de kmo-jobindex van hr-dienstverlener SD Worx. Voor heel 2018 is er wel nog altijd sprake van een lichte vooruitgang, met 0,4 procent.

De terugval van de tewerkstelling in het vierde kwartaal van 2018 bedroeg 0,4 procent. De achteruitgang tekende zich in alle gewesten af, maar was in Vlaanderen (-0.1 procent) minder fel dan in Wallonië (-0,7 procent) en Brussel (-0,8 procent). West-Vlaanderen is de enige Vlaamse provincie waar in het slotkwartaal een jobgroei bij de kmo's werd opgetekend: +0,4 procent.

Wanneer er gekeken wordt naar heel 2018, is er wel nog altijd sprake van een jobgroei met 0,4 procent. Dat is vooral te danken aan de Brusselse kmo's (+1,3 procent), die gemiddeld sneller groeiden dan die in Vlaanderen en Wallonië (allebei +0,2 procent). Het is al het vijfde jaar op rij dat de kmo-jobindex een jaargroei registreert, maar het gaat wel om een minder sterke groei dan de voorgaande jaren.

Tot slot benadrukt SD Worx dat er steeds meer 55-plussers aan het werk zijn bij de Belgische kmo's. "We zien steeds meer 55-plussers bij kmo's, al is dit deels door de demografische evolutie. Hun aandeel in kmo-jobs stijgt sterker dan bij de min 55-jarigen", zo klinkt het.