Tevredenheid daalt: werk aan de winkel voor VDAB TT

04 maart 2019

06u09

Bron: Belga 0 Economie De VDAB moet beter presteren. Er waren vorig jaar 14 procent meer klachten. Dat berichten de kranten van Mediahuis.

De VDAB peilt elk jaar naar de tevredenheid van zijn klanten: van werklozen over werkgevers tot cursisten die opleidingen volgen. Een eerste opvallende conclusie van het jongste rapport: de dienst haalt zo goed als nergens het streefcijfer dat hij zichzelf oplegt. Niet dat iedereen vindt dat de VDAB ondermaats scoort, maar de tevredenheid daalt al een tijd. Ook het aantal klachten is opnieuw gestegen: van 1.488 in 2017 naar 1.601 vorig jaar, een toename met 13 procent. Vooral werkzoekenden zitten met klachten.

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg, maakt zich zorgen. "Dit is een wake-upcall. Zeker op een moment dat er krapte is op de arbeidsmarkt, moet je werken aan de tevredenheid van je klanten.”



Vooral werkgevers zijn maar matig tevreden: slechts zes op de tien kunnen leven met de manier waarop de dienst de vacatures invult.



"We halen de normen niet, maar ver zitten we er niet af", reageert VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel.