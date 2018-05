Tesla verbrandt 6.500 dollar per minuut: haalt het bedrijf het einde van het jaar? Erik Kouwenhoven

01 mei 2018

10u50

Bron: AD.nl 5 Economie Tesla verdient op dit moment minder dan het uitgeeft en dat is een understatement. Volgens Bloomberg boert het Amerikaanse bedrijf van Elon Musk zó extreem achteruit dat het einde in zicht is.

Bloomberg heeft uitgerekend dat het bedrijf 6.500 dollar per minuut verliest. De complete analyse is na te lezen op internet, maar wij namen genoegen met de conclusie en die is niet mals. Er is volgens hen maar een conclusie mogelijk en dat is dat het bedrijf het einde van zijn voortbestaan nadert, hoe rijk de oprichter ook is.

Teller

Het meest interessante is dat op de site van Bloomberg.com een teller staat die aangeeft hoeveel geld er al verbrand is bij Tesla terwijl je het bericht leest. Je gaat het verhaal bijna extra snel lezen in de hoop dat het Elon Musk minder geld kost. Nu maar hopen dat hij ook wat geld verdient met zijn andere start-ups om de geldverkwisting van Tesla te compenseren.

Tesla doesn't burn fuel, it burns cash. A complete guide to how Elon Musk raised, then spent, billions https://t.co/JtvUJBDkHV pic.twitter.com/CzhaodWjks Bloomberg(@ business) link