Tesla maakt zichzelf extra sexy voor kleine beleggers: aandeel hakt zichzelf in vijf om koopdrempel te verlagen

Economie De jongste maanden ging het zo hard met de beurskoers van Tesla, dat één stuk van het bedrijf ondertussen ongeveer 1.500 dollar (1.272 euro) kostte. Voor beleggers met bescheiden portefeuilles is dat te hoog gegrepen, dus splitst het bedrijf zich op in vijf keer zo veel aandelen.

Niet alleen de auto’s van Tesla verkopen zichzelf zonder . Op de beurs ging het aandeel maal zeven op minder dan een jaar, waardoor een van de jongste en kleinste autobouwers wel het meest waardevolle bedrijf in de wereldwijde sector kon worden.

Twaalf maanden geleden kostte een Tesla-aandeel iets meer dan 200 dollar (170 euro). Bij de beursgang in 2010 was dat 17 dollar (14,45 euro). Vandaag? Ongeveer 1.500 dollar.

Maar net als de auto’s van Tesla plaatst het prijskaartje een aandeel buiten bereik van veel mensen. Net nu de revolutie van de elektrische wagens aan populariteit wint.

Splitsing is geen korting

Daar past Tesla zelf een mouw aan door op vrijdag 28 augustus elk aandeel van zichzelf in vijf stukken te hakken. Als de huidige beurskoers tot dan constant blijft, zal de prijs voor één stuk van het bedrijf die dag zakken van 1.500 naar 300 dollar (254 euro). Aandeelhouders krijgen wel gelijktijdig vier extra stukken.

Voor nieuwe aandeelhouders zakt de drempel drastisch. Omgerekend voor Belgische beleggers: voor wie geen 1.272 euro in één bedrijf kan stoppen, is 254 euro waarschijnlijk wel doenbaar.

Maar let op voor optisch bedrog: een lagere prijs betekent niet dat een Tesla-aandeel goedkoper wordt. Hetzelfde bedrijf zal gewoon bestaan uit vijf keer zo veel aandelen. Een aandelensplitsing is geen aandelenkorting.

Niet goedkoop

Wie wil bepalen hoeveel Tesla waard is, moet de financiële resultaten (omzet, winst, ...) vergelijken met de beurswaarde en niet de beurskoers. De beurswaarde is de beurskoers maal het aantal aandelen, en blijft dus onveranderd door een splitsing. Een stuk Tesla kost eind deze maand vijf keer minder, maar er zullen vijf keer meer stukken bestaan.

En hoe je het ook draait of keert: opnieuw zoals de wagens is het aandeel van Tesla nooit goedkoop geweest. Beleggers verwachten gouden bergen in de toekomst, waardoor het bedrijf nu de meest waardevolle autoproducent is. Die gouden bergen zijn nog geen realiteit.

Desondanks hoort het aandeel bij de meest verhandelde ter wereld, ook in Europa. Dat blijkt uit de maandelijkse oplijsting van de Nederlandse broker DeGiro, dat actief is in 18 Europese landen. In dat opzicht kan een splitsing zeker geen kwaad, integendeel.

Apple

Een andere beleggerslieveling zal in dezelfde week een aandelensplitsing doorvoeren. iPhone-maker Apple is zo populair dat het de hoogste beurswaarde heeft van àlle bedrijven ter wereld. De waarde van alle Apple-aandelen flirt voor de eerste keer ooit met 2.000 miljard dollar: 2.000.000.000.000 dollar.

Eén stuk Apple kost tegenwoordig 450 dollar (383 euro), en de splitsing gebeurt in vier stukken. Tenzij er voor maandag 24 augustus nog dramatische dingen gebeuren zal de prijs van Apple-aandelen dus terugvallen tot ergens boven 100 dollar (85 euro). Apple staat al 40 jaar op de beurs, maar het grote succes van het bedrijf vond plaats in de jongste 20 jaar. Het aandeel word deze maand voor de vijfde keer ooit gesplitst.

Lees ook: “Tesla zou Tesla niet zijn als er geen addertjes onder het gras zitten”: onze beursexpert is kritisch voor de koerseuforie (+)