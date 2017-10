Tesla-bezitters betaalden 8.000 dollar voor volledige zelfrijdende besturing die misschien nooit zal werken Karen Van Eyken

14u44

Bron: Bloomberg 47 ANP Economie Heel wat eigenaars van een Tesla-model S of X hebben betaald voor hardware die de auto in staat zou moeten stellen om volledig zelfstandig te rijden. Ze telden voor die optie 8.000 dollar neer, maar vooralsnog hebben ze er helemaal niets aan. En de vraag is of CEO Elon Musk die belofte wel zal kunnen nakomen.

Een jaar geleden communiceerde het bedrijf vol trots tijdens een inderhaast georganiseerde persconferentie over een belangwekkende ontwikkeling. De 'Tesla Autopilot' zou een transformatie ondergaan en voortaan in staat zijn tot een volledig zelfrijdende besturing in vrijwel alle omstandigheden. Het systeem zou ontworpen worden om zowel korte- als langeafstandsritten mogelijk te maken zonder een vereiste actie van de bestuurder. "Het enige wat je moet doen, is instappen en de auto vertellen waar je heen moet", klonk het in oktober vorig jaar.

Tesla was zo zelfzeker dat het bedrijf de optie al begon te verkopen voor ze op punt stond. Voor 8.000 dollar extra kon de optie toegevoegd worden aan elk nieuw Model S of X.

REUTERS

Maar wat volgde waren maanden van tegenslagen, vertragingen en interne onrust. Een jaar later is er nog steeds geen sprake van een volledig zelfstandig rijdende auto. In januari verliet het hoofd van de 'Autopilot divisie' de onderneming en zes maanden later gaf ook zijn opvolger er de brui aan. Ondertussen vragen Amerikaanse media zich af of hun auto's ooit nog zelfrijdend zullen worden.

Misnoegde bezitters die reeds voor de optie betaalden, blijven daar alvast niet langer op wachten. Ze startten een class action - een groepsvordering - tegen Tesla. Ze claimen dat ze misleid werden om een optie te kopen die nog niet functioneel is en misschien nooit zal worden. Tesla moet hier trouwens nog officieel op reageren.

AP

Of de volledige zelfbesturing nu realiteit wordt of niet, de imagoschade is alvast geschied. Steeds maar te veel beloven en te weinig opleveren is nu eenmaal geen goede combinatie.

Brian Johnson, analist bij Barclays, heeft het over een "productupdate die te gehypet is". Tesla blijft wel optimistisch over de technologie.

EPA

Maar ondertussen zit ook de concurrentie niet stil. General Motors, Volkswagen, Volvo, Daimler en een alliantie van Renault-Nissan-Mitsubishi plannen in 2018 op de markt te komen met gelijkaardige functionaliteiten waarmee net Tesla zich al die tijd wist te onderscheiden.

Tijdens een besloten event in Amsterdam vorige week probeerde verkoopsdirecteur Jon McNeill de frustratie van Tesla-bezitters weg te nemen. "We staan achter op schema en daarom kan ik geen beloftes doen. Maar ik kan wel stellen dat jullie tevreden gaan zijn met de vorderingen die we de komende weken en maanden gaan maken".

EPA

AFP