Terugval Belgische economie minder groot dan gevreesd

Economie Hoewel de schade die het coronavirus aan de Belgische economie toebrengt nog enorm is, is ze minder erg dan gevreesd. Eind juni ging het Planbureau ervan uit dat ze zou leiden tot een terugval van de activiteiten met 10,5% in 2020, volgens nieuwe prognoses zou de daling 'beperkt' blijven tot 7,4%.

Het Federaal Planbureau maakt als instelling van openbaar nut studies over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Die moeten de beslissingen van de overheid ondersteunen. Zo baseert de regering haar begroting op de economische ramingen van de organisatie.

De meest opvallende aanpassing die het Planbureau in zijn prognoses maakt, slaat op de terugval van de economie. Die zou nu beperkt blijven tot -7,4% in 2020. Door de lockdown in maart, waarbij heel wat bedrijven noodgedwongen werden stilgelegd, lag de waarde van de geproduceerde goederen en diensten in het eerste trimester 3,5% lager dan in 2019. In het tweede trimester viel de grootste krimp te noteren. Toen zakte de activiteit 12,1% onder het niveau van vorig jaar.

Sinds de heropening van de economie wordt het verlies evenwel getemperd. Dat komt zowel door een stijging van de consumptie als door een herneming van de productie voor de export. In 2021 kan de economische activiteit weer groeien, verwacht het Planbureau, al zal de toename ervan de terugval van dit jaar niet meteen uitvegen. Voorlopig gaat het uit van een stijging met 6,5%. Dat is dan weer lager dan eerst ingeschat. In juni voorspelden de studaxen nog een herneming met 8,2% in 2021 en van 3,3% in 2022, om vervolgens weer op een trendmatige groei van gemiddeld 1,3% in de periode 2023-2025 te komen.

De combinatie van lagere uitgaven, gecombineerd met op peil gebleven inkomsten, zorgt er voor dat gezinnen dit jaar 20,1% kunnen sparen

Lagere consumptie

Eén van de redenen voor de terugval van de economie is de daling van de particuliere consumptie met 8,7%. Momenteel houden heel wat Belgen nog altijd de vinger op de knip voor grote uitgaven, omdat ze vrezen hun werk te verliezen. Niet ten onrechte, overigens. In de loop van 2020 zou de binnenlandse werkgelegenheid met 95.000 personen dalen (zie grafiek).

Een gebrek aan koopkracht was er intussen nochtans niet. Ondanks de omvang van de terugval van de economie daalt het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren als groep dit jaar maar met 0,3% . Het systeem van tijdelijke werkloosheid met een verhoogde uitkering voor werknemers en het overbruggingsrecht en de premies voor zelfstandigen compenseerden de terugval van het reguliere inkomen.

De combinatie van lagere uitgaven, gecombineerd met op peil gebleven inkomsten, zorgt er trouwens voor dat gezinnen dit jaar 20,1% van hun inkomsten kunnen sparen. In 2021 zal dat naar verwachting terugvallen tot 14,7%, waarmee het nog altijd boven de 14,7% van 2019 blijft.

