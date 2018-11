Terugtredend Unilever-topman Paul Polman: van popster-ceo tot graaier Peter de Waard

30 november 2018

12u08

Bron: de Volkskrant 0 Economie Als hij anderhalf jaar geleden was opgestapt, zou hij wereldwijd een heldenstatus hebben gehad - op handen gedragen door aandeelhouders en bewierookt door de samenleving, de politiek en de groene lobby. Waarom vertrekt Paul Polman dan nu met de staart tussen de benen?

Paul Polman treedt eind december terug als topman van Unilever. Hij wordt per 1 januari in die functie opgevolgd bij de levensmiddelen- en wasmiddelgigant door de Brit Alan Jope, die doorschuift van een andere functie in het bedrijf. Volgens president-commissaris Marijn Dekkers (ook voorzitter van de board) maakte Polman zijn besluit om terug te treden woensdag bekend tijdens een vergadering van het bestuur van Unilever in New York.

Dekkers ontkende dat het te maken zou hebben met het mislukte plan om het hoofdkantoor in Nederland te concentreren. “Omdat een aftreden er een keer aan zat te komen, zijn we een jaar geleden al op zoek gegaan naar een nieuwe ceo. Dat is Jope geworden die het huidige beleid zal voortzetten. Hopelijk net zo succesvol als Polman.” Dekkers zegt dat door een benoeming van een Brit de Nederlands-Britse verhoudingen niet meteen worden verstoord. “We zijn een extreem mondiaal bedrijf dat voor de beste mensen kiest en niet naar de nationaliteit kijkt.”

Aan het eind van zijn carrière bij Unilever lijkt Paul Polman van groene held verworden tot verguisde kapitalist. De topman die ooit gevierd werd als de kampioen van de duurzaamheid en de voorvechter van de derde wereld is nu voor velen de arrogante pleitbezorger van aandeelhouderswaarde, de grote lobbyist voor belastingverlaging en de graaier die in 2017 11,7 miljoen euro aan salarissen en bonussen opstreek. Alleen hijzelf ziet zich nog als wereldverbeteraar die de voedsel- en milieuproblemen van de wereld wil oplossen.

