Terugroepactie besmette diepvriesgroenten dreigt Greenyard 30 miljoen te kosten HA

17 juli 2018

08u21

Bron: Belga 0 Economie Het Belgische bedrijf Greenyard schat de financiële gevolgen van de terugroepactie van mogelijk met listeria besmette diepvriesproducten op 30 miljoen euro. Dat heeft het bedrijf deze ochtend voor beurs bekendgemaakt.

Het gaat om de kosten voor het product, transport, behandelen, opslagruimte, vernietiging, onderaanneming, lagere kostabsorptie van de fabriek en verlies van marge, luidt het. Voor algemene en productaansprakelijkheid is Greenyard verzekerd. "We hebben nog geen zicht op potentiële vorderingen voor lichamelijke of productschade."

"Eerste inschatting"

Eén derde van de kostprijs heeft een impact op de balans van de onderneming, twee derde op de cash. Het gaat ook om een groot deel (80 procent) niet-recurrente kosten. Greenyard beklemtoont dat het nog maar om een eerste inschatting gaat. Het beursgenoteerde bedrijf belooft regelmatig met nieuwe informatie te komen.