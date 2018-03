Telenet wordt enige eigenaar van Vier en Woestijnvis Redactie

07 maart 2018

08u10 29 Economie Telenet neemt De Vijver Media volledig over. De andere aandeelhouders Mediahuis en Waterman & Waterman (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) verkopen hun belang van respectievelijk 30 en 20 procent in De Vijver. Hiermee wordt Telenet de enige aandeelhouder van de commerciële zenders Vier, Vijf en Zes en van productiehuis Woestijnvis. Financiële details worden niet meegedeeld.

Het was al langer bekend dat Telenet aasde op een groter belang in De Vijver Media. Vorige maand bevestigde Telenet-topman John Porter dat hij constructieve gesprekken voerde met de andere aandeelhouders. "Door alleen eigenaar te worden van drie zenders en een productiehuis zal Telenet nog meer en sneller kunnen inspelen op vernieuwingen op gebied van kijkervaring of reclame", luidt het.

Door de macht te grijpen bij De Vijver kan Telenet zijn eigen wil doordrukken bij het bedrijf. In de concurrentie met bijvoorbeeld Netflix is het voor Porter belangrijk dat hij de hele keten van een televisieproductie in handen heeft. Nu al lanceert Telenet prestigieuze reeksen zoals 'Chaussée d'amour' of 'De Dag' eerst op zijn eigen decoder in Play of Play More, alvorens ze op de reguliere kanalen los te laten. In de toekomst zouden zulke reeksen geïntegreerd kunnen worden in een digitaal luik met een bijhorende advertentiestrategie.

Gelijktijdig aan de transactie met Telenet richten SBS Belgium (moederhuis van Vier, Vijf en Zes) en Mediahuis via een 50/50 joint venture een reclameregie op die online video-oplossingen en een crossmediaal aanbod zal bieden. De bevoegde mededingingsautoriteiten moeten wel nog hun goedkeuring geven voor de transacties.