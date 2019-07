Telenet wil toetreden tot joint venture Orange en Proximus voor gedeelde mobiele netwerken TT

12 juli 2019

13u51

Bron: Belga 0 Economie Telenet wil samen met Proximus en Orange onderhandelen over een mogelijke toetreding tot de beoogde joint venture die zijn concurrenten donderdagavond hebben aangekondigd. Dat zegt het Mechels telecombedrijf in een reactie.

"Vandaag hebben we geen zicht op de details van het voorgestelde akkoord tussen Orange en Proximus, maar we zouden graag de mogelijkheid krijgen om met Orange en Proximus rond de tafel te zitten om een mogelijke toetreding tot het initiatief te bespreken", klinkt het. Daarbij zouden wel "de regels inzake concurrentie gerespecteerd moeten blijven".

Proximus en Orange maakten gisterenavond bekend dat ze een samenwerking aangaan om hun mobiele toegangsnetwerken te delen. Tegen het einde van het jaar moet een definitieve overeenkomst uit de bus komen. De samenwerking moet beide bedrijven onder meer in staat stellen om een betere dekking aan te bieden en in de toekomst 5G sneller en breder uit te rollen.

Telenet benadrukt dat het de voorbije drie jaar aanzienlijk geïnvesteerd heeft in zijn mobiel netwerk (250 miljoen euro) om het "volledig future-proof" te maken. Het stelt dan ook dat het kwaliteitsniveau "minstens gelijkwaardig" is aan dat van de netwerken van Proximus en Orange. "Hoewel we vertrouwen hebben in de kwaliteit van ons mobiel netwerk, zijn we er ons van bewust dat - gezien de grote investeringen die nodig zijn in de telecommunicatie-infrastructuur in de hele sector - alle operatoren op een slimme manier moeten omgaan met waar ze in de toekomst investeren en hoe ze dat doen", luidt het.