Telenet wil toetreden tot joint venture Orange en Proximus voor gedeelde mobiele netwerken TT FVI

12 juli 2019

13u51

Bron: Belga 4 Economie Telenet wil samen met Proximus en Orange onderhandelen over een mogelijke toetreding tot de beoogde joint venture die zijn concurrenten donderdagavond hebben aangekondigd. Dat zegt het Mechels telecombedrijf in een reactie.

"Vandaag hebben we geen zicht op de details van het voorgestelde akkoord tussen Orange en Proximus, maar we zouden graag de mogelijkheid krijgen om met Orange en Proximus rond de tafel te zitten om een mogelijke toetreding tot het initiatief te bespreken", klinkt het. Daarbij zouden wel "de regels inzake concurrentie gerespecteerd moeten blijven".

Proximus en Orange maakten gisterenavond bekend dat ze een samenwerking aangaan om hun mobiele toegangsnetwerken te delen. Tegen het einde van het jaar moet een definitieve overeenkomst uit de bus komen. De samenwerking moet beide bedrijven onder meer in staat stellen om een betere dekking aan te bieden en in de toekomst 5G sneller en breder uit te rollen.

Telenet benadrukt dat het de voorbije drie jaar aanzienlijk geïnvesteerd heeft in zijn mobiel netwerk (250 miljoen euro) om het "volledig future-proof" te maken. Het stelt dan ook dat het kwaliteitsniveau "minstens gelijkwaardig" is aan dat van de netwerken van Proximus en Orange. "Hoewel we vertrouwen hebben in de kwaliteit van ons mobiel netwerk, zijn we er ons van bewust dat - gezien de grote investeringen die nodig zijn in de telecommunicatie-infrastructuur in de hele sector - alle operatoren op een slimme manier moeten omgaan met waar ze in de toekomst investeren en hoe ze dat doen", luidt het.

Minister van Telecom, Philippe De Backer (Open Vld), gaf na de aankondiging van Proximus - waarvan de Belgische staat zelf meerderheidsaandeelhouder is - en Orange al te kennen “waakzaam” te zullen zijn voor voldoende concurrentie op de Belgische telecommarkt. Volgens hem kan de joint venture goed nieuws zijn voor de consumenten “als er ook snel investeringen volgen en de verlaagde kosten terug te vinden zijn in de factuur van klanten”. “Maar wanneer operatoren erin slagen om én hun kosten én de concurrentie te verlagen, dan is dat uitstekend nieuws voor de aandeelhouders.”

Hoewel het nog te vroeg is om er uitspraken over te doen, zal ook de Belgische Mededingingsautoriteit de zaak “met belangstelling” volgen, zei voorzitter Jacques Steenbergen, nog voor de reactie van Telenet bekendraakte aan Belga. “We hebben contact met de betrokken partijen en zullen het intern bekijken. Maar voorlopig is het nog te vroeg. We hebben bijvoorbeeld nog geen zicht op de juridische structuur van de samenwerking.”

Proximus en Orange open voor discussie

Proximus en Orange “staan open voor discussie” over een mogelijke toetreding van Telenet tot de beoogde joint venture die ze donderdagavond aankondigden. Dat zeggen beide telecombedrijven in aparte, korte reacties. Een samenwerking met Telenet zou wel afhangen “van de technische haalbaarheid”, klinkt het.

Zowel Proximus als Orange heeft de Chinese gigant Huawei als leverancier voor zijn huidige netwerkapparatuur. Telenet daarentegen maakt gebruik van de technologie van het eveneens Chinese ZTE. Volgens een Telenet-woordvoerster is het verschil in leverancier echter geen “blokkerende factor” voor een gedeeld netwerk, omdat het probleem te omzeilen valt via een “geografische opsplitsing”. “Telenet heeft nog geen leverancier voor zijn 5G-netwerk gekozen. Alle operatoren kunnen nog steeds dezelfde aanbieder kiezen”, klinkt het voorts.

Huawei zegt alvast “klaar te staan om onze partners verder te ondersteunen”, maar kan nog niets zeggen over hoe die samenwerking binnen de nieuwe joint venture eruit zou kunnen zien. Over het nieuwe 5G-netwerk is er nog geen contract ondertekend, zegt een woordvoerder.

Proximus en Huawei werken wel al samen aan een testproject rond 5G in Haasrode. Proximus-topvrouw Dominique Leroy heeft de Chinezen altijd verdedigd, ook toen het bedrijf de voorbije maanden onder meer vanuit de Verenigde Staten stevig onder vuur werd genomen.