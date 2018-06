Telenet vindt nieuwe financieel directeur bij AB InBev sam

29 juni 2018

08u28

Bron: belga 0 Economie Erik Van den Enden is de nieuwe financieel directeur (CFO) van t elecombedrijf Telenet. Hij is de opvolger van Birgit Conix, die vertrok naar de toerismereus TUI Group.

De 39-jarige Van den Enden start op 16 augustus bij Telenet. Hij werkte meer dan tien jaar geleden al eens gedurende drie jaar voor het telecombedrijf, voor hij naar 's werelds grootste brouwer AB InBev trok.

Daar heeft hij momenteel de titel Vice-President Finance Transformation and Carve-Outs. "Hij leidt de wereldwijde integratie en transformatie van de financiële processen van SAB Miller in AB InBev en is verantwoordelijk voor de opvolging van het synergieprogramma als gevolg van de overname van SAB Miller", aldus Telenet.

"Door zijn ervaring met verschillende aspecten van financieel management, zowel in een FMCG-bedrijf (fast moving consumer goods of veel verkochte consumentengoederen, red.) als in telecom, is Erik de ideale kandidaat om onze financiële afdeling te leiden", stelt Telenet-topman John Porter. "Erik heeft bij AB InBev bewezen grote integratietrajecten te kunnen realiseren en heeft een focus op operationele efficiëntie."

Opvallend: ook Birgit Conix was afkomstig uit de biersector. Telenet vond haar vijf jaar geleden bij de Nederlandse brouwer Heineken.