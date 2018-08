Telenet-topman noemt argumenten van aandeelhouder "bullshit" SVM

01 augustus 2018

13u36

Bron: Belga 0 Economie John Porter, de CEO van Telenet, ligt niet wakker van de dreigementen van een opstandige aandeelhouder. Het investeringsfonds Lucerne beschuldigt Telenet ervan een te innige band te onderhouden met hoofdaandeelhouder Liberty. Het antwoord van Porter daarop? "Bullshit."

Lucerne, dat 1,86 procent van de Telenet-aandelen in handen heeft, schreef verschillende brieven naar Telenet om te klagen over de situatie. Het fonds meent dat Telenet helemaal naar de pijpen van het Amerikaanse moederbedrijf danst, ten koste van de kleine aandeelhouders.

"Veel werknemers van Telenet rapporteren rechtstreeks naar medewerkers van Liberty Global", aldus Lucerne. Ook het lang uitblijven van een dividend was een doorn in het oog van de kleine aandeelhouder. Die dreigde zelfs met een rechtszaak omdat Telenet de Belgische Corporate Governance Code niet zou respecteren.

"In twee richtingen"

Porter reageert zelfverzekerd op de beschuldigingen. "Het is bullshit, ik kan het niet anders omschrijven. Het is gewoon niet waar. Ik rapporteer aan niemand bij Liberty. Niemand rapporteert bij Telenet aan Liberty."

"Het is wel waar dat we een actieve relatie hebben met hen, maar die gaat in twee richtingen", aldus nog Porter. "Zij geven ons bijvoorbeeld innovatie en toegang tot kapitaalmarkten waar we zelf geen toegang toe zouden hebben. En wij doen wat we kunnen om hun agenda te steunen."

"Bestuurders doen hun job"

Alle belangrijke kwesties worden door de hele raad van bestuur besproken, benadrukt Porter. Daarin zitten ook onafhankelijke bestuurders om de kleine aandeelhouders te vertegenwoordigen. "Onze onafhankelijke bestuurders zijn betrouwbaar. Ze doen hun job. Ik denk dat niemand het tegendeel kan aantonen."

"Ze zijn een activistische aandeelhouder uit het boekje: ze willen opschudding en schakelen de media in om andere aandeelhouders voor hun kar te spannen", besluit de Telenet-topman. "Wij praten met alle aandeelhouders en de grote meerderheid van hen steunt ons ook."