Telenet dient klacht in tegen geplande joint venture tussen Proximus en Orange Telenet: "Joint venture zou marktverstorend zijn"

12 november 2019

19u08

Bron: Belga 2 Economie Telenet heeft bij de mededingingsautoriteit een klacht ingediend tegen de samenwerking die de concurrenten Orange en Proximus willen opzetten om hun mobiele toegangsnetwerken te delen. De joint venture zou “marktverstorend” zijn, aldus Telenet. Het telecombedrijf wenste aanvankelijk niet te reageren, maar heeft de klacht intussen bevestigd.

Telenet had eind september al laten uitschijnen dat het waarschijnlijk niet zou toetreden tot de geplande joint venture. De besprekingen daarover werden ook effectief stopgezet, aldus Orange en Proximus in een persbericht.

Intussen Telenet een stap verder en diende het een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit. Het bedrijf vraagt "om voorlopige maatregelen te nemen om de uitvoering van de overeenkomst voor het delen van het mobiele netwerk op te schorten in afwachting van het besluit over de grond van de zaak", zeggen Proximus en Orange.

Beide telecomoperatoren zeggen te zullen meewerken aan de procedure. Ze verwachten eind dit jaar of begin volgend jaar een uitspraak over de voorlopige maatregelen.

De onderhandelingen over de samenwerking tussen Orange en Proximus worden intussen voortgezet. "We vertrouwen erop dat de geplande overeenkomst voor het delen van mobiele netwerken positieve effecten zal hebben voor de Belgische mobielecommunicatiemarkt", klinkt het. De samenwerking moet onder meer leiden tot een betere dekking, en - in de toekomst - een snellere en bredere uitrol van het supersnelle mobiele internet 5G.

Telenet heeft de klacht bij de Belgische Mededingingsautoriteit intussen bevestigd. “De huidige scope van de (geplande, red.) joint venture tussen Proximus en Orange België is te verregaand en daardoor marktverstorend”, klinkt het. Het telecombedrijf vindt ook de timing van de samenwerking problematisch, “in het licht van de nakende veiling van spectrum”.

Volgens het telecombedrijf zijn zijn concurrenten niet bereid om aan die bezwaren tegemoet te komen. Daarom maakte Telenet een einde aan de gesprekken over een eventuele toetreding tot de samenwerking.

Maar het bedrijf heeft dus ook een klacht ingediend, zo bevestigt het. “Omdat onze bezorgdheden en bezwaren blijven bestaan, heeft Telenet een klacht ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) over ernstige mededingingsrechtelijke problemen die de joint venture (...) rond netwerksharing inhoudt”, klinkt het.

Bij Telenet wordt nog toegevoegd dat door de druk op de mobiele inkomsten alle mobiele operatoren manieren bekijken om de uitbouw en het ouderhoud van het nieuwe 5G-netwerk te bekostigen. “Telenet staat open voor gesprekken met andere operatoren binnen de perken van wat wettelijk kan”, stelt Telenet nog.