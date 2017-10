Telenet blijft tv-klanten verliezen en verwacht niet meteen beterschap 08u21

Bron: Belga 0 Joost De Bock Economie Het telecombedrijf Telenet heeft in het derde kwartaal opnieuw kabeltelevisieabonnees verloren, en het verwacht de komende tijd geen beterschap op dat vlak. Dat laat Telenet weten bij de publicatie van zijn derdekwartaalresultaten. Het bedrijf bevestigt zijn jaarvooruitzichten.

Telenet verloor netto 15.100 kabeltelevisieabonnees, ongeveer evenveel als in het tweede kwartaal. Dat is het gevolg van de toegenomen concurrentie, inclusief de effecten van de gereguleerde openstelling van de kabel, luidt het.



Door die openstelling krijgt Telenet op zijn eigen kabel concurrentie van Orange, dat daar een bedrag per klant voor betaalt. Orange trok in het derde kwartaal meer klanten aan dan verwacht, zo bleek eerder deze week.



Telenet verwacht ook niet onmiddellijk beterschap: "Gezien de toenemende en sterke concurrentie op de binnenlandse tv-markt, verwachten we een verder verloop van onze abonnees voor kabel-tv", zo staat in een persbericht.

'Triple play'

Voor andere diensten, zoals breedbandinternet en vaste telefonie, noteerde Telenet een "grotendeels stabiele trend". Eind september was 54 procent van de klanten geabonneerd op drie diensten (triple play). Een klant betaalde gemiddeld 56,2 euro per maand aan Telenet, 5 procent meer dan een jaar geleden.



Het telecombedrijf boekte in het derde kwartaal een omzet van 646 miljoen euro, 4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst halveerde tot 29,5 miljoen euro, onder meer door hogere afschrijvings- en waardeverminderingskosten.



Telenet bevestigt de jaarverwachtingen van een stabiele omzet en een groei van de aangepaste ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van circa 5 procent.