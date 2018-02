Telecomsector roept overheid op tot 'new deal' ep

Bron: Belga 0 Economie De telecomsector is bereid volop te blijven investeren in digitale netwerken en diensten, maar vraagt dat de overheid daarvoor het kader schept. Die verenigde boodschap hebben de zeven grootste telecomoperatoren van het land vandaag de wereld ingestuurd. Ze vragen onder meer een gelijk speelveld om te kunnen concurreren met grote Amerikaanse techreuzen als Facebook.

Een opvallend beeld bij technologiefederatie Agoria. De CEO's van concurrenten Telenet en Proximus broederlijk naast elkaar. Aanleiding was de oproep van de sector voor een 'new deal' tussen de overheid en de sector. De bedrijven engageren zich om te blijven investeren in mobiele en vaste netwerken, datacentra of digitale diensten, maar ze vragen de overheid tegelijk om een gunstig kader te scheppen voor die investeringen.

Zo is het vandaag bijvoorbeeld onmogelijk om het nieuwe toekomstig 5G-netwerk uit te rollen in Brussel, als gevolg van de strenge stralingsnormen. "Vijftig maal strenger dan de internationale standaard", klaagt Agoria aan.

Steekt ook bij Proximus, Telenet en de anderen: de oneerlijke concurrentie van grote techspelers zoals bijvoorbeeld Whatsapp. "De telecomsector is super gereguleerd, terwijl dat voor die grote Amerikaanse en binnenkort Aziatische techbedrijven niet geldt", aldus Dominique Leroy. De CEO van Proximus vraagt een eerlijk speelveld. "Ideaal minder regels voor iedereen, maar toch tenminste dezelfde regels voor iedereen."