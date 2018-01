Tekort aan grote bedrijfsterreinen in Wallonië mvdb

Waals economieminister Carlo Di Antonio (cdH). Economie Er is in Wallonië een tekort aan gronden waar grote bedrijven snel terechtkunnen. Het gewest is daardoor onlangs een potentiële Amerikaanse investering misgelopen, zo staat vandaag in L'Echo.

Een niet bij naam genoemde Amerikaanse groep wilde in Wallonië een datacentrum oprichten en zocht daarvoor een terrein van ongeveer 100 hectare. Maar omdat er geen terrein beschikbaar was, ging het zaakje niet door.

Uit een kadaster van beschikbare openbare gronden dat het Waalse agentschap Awex publiceerde, blijkt dat er een tekort is aan grote bedrijfsterreinen die snel beschikbaar zijn, vooral in Luik. "Er zijn kleine percelen om kleine bedrijven te ontvangen, maar er zijn geen grote terreinen die onmiddellijk kunnen worden gebruikt", zegt men bij Awex.

"Zonder grote terreinen, zullen er geen grote investeerders meer zijn." Die zullen zich tot andere regio's wenden.

De bevoegde minister, Carlo Di Antonio, zegt vandaag dat er aan de betrokken investeerder toch een terrein is voorgesteld in de regio Charleroi, maar dat de Amerikanen het voorstel hebben afgewezen. Er zij volgens hem momenteel bijna 400 hectare grote terreinen beschikbaar in het Waals gewest.