Techstart-ups goed voor 7.140 jobs in Vlaanderen IB

12 december 2019

06u15

Bron: Belga 0 Economie In 2017 waren 1.353 start-ups in België goed voor 10.349 jobs. Van die jobs waren 7.140 verbonden aan bedrijven in Vlaanderen. Dat blijk uit nieuw onderzoek van de KU Leuven (HIVA) en het technologiebedrijf Sirris, waarover De Tijd donderdag bericht. Het genderevenwicht in de startende techondernemingen is wel veraf.

Zeven op de tien Belgische techstart-ups zijn gevestigd in Vlaanderen, twee op de tien in het Brussels Gewest. In heel België hebben de techstart-ups 3.223 loontrekkenden in dienst. 1.958 zelfstandigen zijn tewerkgesteld als zaakvoerder of bestuurder. Daarnaast zijn er nog 5.168 extra medewerkers, van wie 2.963 werken vanuit het buitenland.

Hoewel Brussel van alle provincies het meeste techstart-ups telt, scoort Oost-Vlaanderen het best qua tewerkstelling: met 249 starters is de provincie goed voor 822 werknemers.

De start-ups in Vlaanderen zijn gemiddeld groter dan in Brussel. Dat kan erop wijzen dat startende bedrijven moeite hebben om hun kinderschoenen te ontgroeien.

Op vlak van diversiteit doen de techstart-ups het minder goed: in vergelijking met andere startende ondernemingen zijn de werknemers vaker mannen, hoogopgeleid en van Belgische origine. Het genderevenwicht is veraf: driekwart van de werknemers in techstart-ups is een man, tegenover 57 procent over alle sectoren heen.