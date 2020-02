Technologiesector mikt komende vier jaar op 22.000 nieuwe jobs HR

05 februari 2020

13u31

Bron: Belga 0 Economie De technologische sector mikt tegen 2024 op 22.000 nieuwe banen. “We hebben er de afgelopen jaren 20.000 gecreëerd en we gaan dat ook de komende jaren doen”, zegt Marc Lambotte, CEO van sectorfederatie Agoria. De technologiebedrijven stelden vorig jaar in totaal 312.047 mensen te werk, van wie 60 procent in de maakindustrie en 40 procent in de dienstensector.

Aan die jobgroei hangen wel drie voorwaarden vast gericht aan de beleidsmakers, benadrukt Lambotte. “Ten eerste, laat ons voortwerken. We hebben bewezen dat we onze beloften houden”, aldus de Agoria-topman. “Ten tweede, zet geen stappen terug”, verwijst hij onder meer naar de taxshift. “En ten derde, stem geen wetten die ingaan tegen wat wij doen.” Zo vat Lambotte het samen: “Wij reiken de hand aan alle partijen uit oppositie en meerderheid die echt aan onze welvaart werken.”

Het probleem dat zich - net zoals bij andere sectoren - wel stelt, is het vinden van geschikt personeel. “Jobcreatie is één ding, maar werknemers vinden is nog iets anders”, zegt Lambotte. “Het aantal openstaande vacatures bevindt zich al drie jaar boven de 12.000. Dat is een heel groot probleem”, benadrukt de topman. “Er zijn bedrijfsleiders die mij zeggen dat ze hun omzet zouden kunnen verdubbelen als ze hun vacatures zouden kunnen invullen.”

Vacatures

Om de vacatures in te vullen, moeten bedrijven volgens Lambotte inzetten op opleidingstrajecten voor hun personeel en moet de overheid werk maken van een goed activeringsbeleid. “Maar het belangrijkste is dat iedereen er zelf voor moet openstaan om zich bij te scholen.”

De omzet van de technologische industrie kwam vorig jaar uit op een absoluut record van 129,4 miljard euro. Het gaat om een stijging met 1,7 procent ten opzichte van 2018 en om het vijfde opeenvolgende jaar van toename. Vooral de IT- en de autosector stuwen de groei.

Voor 2020 gaat Agoria uit van een omzetgroei van 2,2 procent. “Mochten alle openstaande vacatures ingevuld zijn, zou die groei zelfs nog 2 à 3 procent hoger kunnen uitkomen.”

Productiviteit

Lambotte wijst erop dat de technologische sector al langer goed bezig is. Tussen 2015 en 2018 kende de sector een reële groei van 11,5 procent. Lambotte wijst er daarbij op dat geen enkele andere sector het beter doet, en dat de groei bij de technologische bedrijven te danken is aan zowel een groei in de werkgelegenheid (+5,1 procent) als in de reële productiviteit (+6,4 procent).

“Dat is een ideale groei”, zegt de Agoria-topman. Hij maakt de vergelijking met de financiële sector, die in dezelfde periode een reële groei kende van 4 procent. Terwijl de reële productiviteit met 9,9 procent steeg, daalde de werkgelegenheid met 5,9 procent. “Men doet er dus meer werk met minder mensen. Ik vind dat geen goede groei.”

Digitalisering

Hoewel de taxshift en de hoogconjunctuur hun aandeel hebben bij het succes van de technologische sector, is volgens Lambotte vooral de digitalisering de drijvende kracht. “We hebben fors ingezet op digitalisering, waardoor de concurrentiepositie van onze bedrijven is verbeterd”, zegt hij. “Daarnaast zijn ook andere bedrijven ermee bezig, waardoor ook op onze sector een beroep wordt gedaan voor diensten.”