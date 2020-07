Technologiegroep Barco snoeit in kosten door coronacrisis jv

Zoals verwacht weegt de coronacrisis zwaar op de resultaten van de Belgische technologiegroep Barco. De omzet zakte in de eerste jaarhelft met ruim 18 procent tot 407,2 miljoen euro, terwijl de brutowinst (ebitda) 40 procent lager afklokte, op 40,7 miljoen euro. Netto bleef daar 10,4 miljoen euro winst van over, deels door de ruim 8 miljoen euro kosten voor herstructurering en afschrijvingen. Het bedrijf snoeide al fors in zijn kosten, klinkt het.

De indirecte kosten werden met 15 procent verlaagd tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de tweede jaarhelft wordt een fabriek in Taiwan gesloten.

Het effect van de pandemie was het grootst in april en in mei, sinds juni verbetert de situatie, zegt Barco. Het zwaarst getroffen is de Entertainment-divisie, die projectoren en beeldschermen levert aan bijvoorbeeld de bioscoop- en evenementensector. De Healthcare-divisie daarentegen liet nog altijd groei zien in de eerste jaarhelft. Door de coronapandemie is er een toenemende vraag naar radiologie-oplossingen op afstand.

Het management van Barco verwacht dat het tweede kwartaal het zwakste was van het hele boekjaar. De situatie zou geleidelijk, kwartaal na kwartaal, verbeteren, maar Barco geeft geen precieze vooruitzichten mee. Het aantal nieuwe orders lag in de eerste jaarhelft een kwart lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het concern wijst ook op de verschillende dynamieken per divisie. Zo zou de cinema- en evenementensector pas tegen het jaareinde lichtjes verbeteren, terwijl de Healthcare-divisie in de tweede jaarhelft meer omzet verwacht dan in de eerste.