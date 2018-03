Techfondsen onder druk op Wall Street na privacyschandaal Facebook IB

21 maart 2018

00u45

Bron: Belga 0 Economie Diverse techbedrijven hebben gisteren flink onder druk gestaan op de beurzen in New York. Het aandeel Facebook ging weer behoorlijk omlaag in de nasleep van het privacyschandaal. Ook Twitter en Snap moesten het ontgelden. De belangrijkste beursgraadmeters eindigden wel in de plus.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 24.727,27 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2.716,94 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 7.364,30 punten.

Facebook verloor nog eens 2,6 procent na de tuimeling van 6,8 procent op maandag, de diepste koersval sinds 2014. Aanleiding was de onthulling dat privégegevens van tientallen miljoenen Facebookgebruikers zijn gebruikt door Cambridge Analytica. Dat bedrijf creëerde zo persoonlijke profielen ten behoeve van campagneactiviteiten voor president Donald Trump. De Amerikaanse toezichthouder FTC zou onderzoek doen naar Facebook.

Strengere regels voor sociale media

Twitter en Snap leverden ruim 10 en een kleine 3 procent in. Beleggers vrezen dat de kwestie rond Facebook leidt tot strengere regels voor sociale media in de VS.

Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 63,40 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer en werd verhandeld voor 67,36 dollar per vat. De prijsstijgingen hangen samen met de toenemende spanningen tussen Iran en Saudi-Arabië. Ook houden kenners rekening met een afnemende olieproductie in Venezuela.

De euro was 1,224 dollar waard, tegen 1,227 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.