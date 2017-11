Taxshift levert dit jaar 7.800 jobs op KVE

18u53

Bron: Belga 1 Thinkstock . Economie Dit jaar zijn er 7.800 banen bijgekomen dankzij de taxshift. Dat blijkt uit cijfers van Marcia De Wachter, directeur van de Nationale Bank van België en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, zo schrijft het weekblad Knack.

Het is voor het eerst dat er een concreet cijfer wordt geplakt op de impact van de veel besproken taxshift voor de creatie van nieuwe jobs. In 2016 kwamen er 4.700 banen bij dankzij de taxshift, goed voor 8 procent van het totaal aantal nieuwe banen dat toen werd gecreëerd. Dit jaar zullen dat 7.800 jobs zijn of 11 procent van het totaal aantal nieuwe banen. Volgend jaar zijn dat 7.100 jobs of 15 procent van de totale aangroei. En tussen 2019 en 2021 zal de taxshift zorgen voor 25 tot 28 procent van de totale jobcreatie.

"Voor heel de periode 2015 tot en met 2021 zullen er alles samengeteld 52.100 extra banen bijkomen dankzij de taxshift", aldus De Wachter. Het gaat niet om 52.100 voltijdse banen. "Het zijn banen die beschikbaar zijn", aldus De Wachter. "Sommige zijn voltijds, soms gaat het om deeltijdse of tijdelijke contracten".

De Wachter verdedigt de taxshift-maatregel in Knack: "52.100 extra banen bovenop de normale banengroei is echt niet niets. De verlaging van de werkgeversbijdragen, deels gericht op de lage lonen, zorgt voor de meeste nieuwe jobs tegen de laagste budgettaire prijs. De taxshift is dus een erg efficiënte maatregel".