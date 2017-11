Tapijtreus Balta verhuist residentiële tuftafdeling met 197 werknemers en kondigt collectief ontslag aan KVDS

08u39

Bron: Belga 28 Belga CEO van Balta Tom Debusschere. Economie De West-Vlaamse tapijtreus Balta sluit zijn residentiële tuftafdeling in Oudenaarde en brengt de productie over naar zijn vestigingen in Sint-Baafs-Vijve en Tielt. Hoewel de directie benadrukt dat het de bedoeling is om zoveel mogelijk van de 197 werknemers te laten meeverhuizen, heeft ze toch de intentie tot collectief ontslag bekendgemaakt en de procedure-Renault opgestart, zo melden de vakbonden.

Morgenavond is een ondernemingsraad gepland waar het businessplan verder toegelicht zal worden. De 197 betrokken werknemers maken twee derde uit van al het personeel dat Balta in Oudenaarde tewerkstelt.

Balta, dat sinds midden juni noteert op de Brusselse beurs, maakte vanochtend bekend dat de winst in het derde kwartaal beïnvloed werd door een impact van de wisselkoersen, grondstofprijsinflatie en opstartproblemen in de commerciële tegelfabriek in België.

Marges

Balta-topman Tom Debusschere zegt de marges te willen herstellen door "de operationele voetafdruk te optimaliseren".