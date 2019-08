Tabaksfabrikanten Philip Morris en Altria voeren gesprekken over fusie HR

27 augustus 2019

15u53

Tabaksfabrikanten Philip Morris en Altria voeren fusiegesprekken. Dat bevestigde Philip Morris dinsdagmiddag. Het bedrijf zegt dat het om een fusie tussen gelijken gaat, maar beklemtoont tegelijk dat de uitkomst van de gesprekken nog onduidelijk is.

Maandag waren er al geruchten over mogelijke fusiegesprekken, waardoor het aandeel van Philip Morris 4,3 procent lager koerste. Het aandeel van Altria noteerde op zijn beurt hoger.

Philip Morris is de verdeler van Marlboro-sigaretten buiten de Verenigde Staten, terwijl Altria dat merk in de VS verkoopt. Altria heeft zijn activiteiten ook uitgebreid met elektronische sigaretten en producten op basis van cannabis.

Tot 2008 waren de twee bedrijven één, en heel wat analisten pleitten de jongste jaren al om opnieuw samen te gaan. Het voorstel van een fusie zal in elk geval ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur, de aandeelhouders en de regulatoren, zegt Philip Morris dinsdag.