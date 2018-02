Syndicaal overleg rond sluiting Medtronic opgestart "in constructieve sfeer" EB

19 februari 2018

15u39

Bron: Belga 0 Economie Directie en vakbonden bij Medtronic in Opglabbeek hebben vandaag de informatie- en consultatieprocedure - zoals voorzien in de wet-Renault- opgestart bij het bedrijf dat gespecialiseerd is in medische technologie. Dat bevestigen de directie en vakbond BTB-ABVV aan Belga.

Beide partijen zaten vanochtend samen om de verdere procedure te regelen. "Het syndicaal overleg is in een constructieve sfeer verlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat we het samen tot een goed einde kunnen brengen. Alleen door samen te werken, kunnen we uit de moeilijke situatie geraken", reageert Marc Van Aperen, communicatiemanager van Medtronic.

De socialistische transportarbeidersbond BTB-ABVV benadrukt dat het nog louter om een informatieve vergadering ging. "We hebben datums vastgelegd om de komende weken de normale procedure van de wet-Renault te volgen. Daarna zullen we aan het sociaal plan beginnen", aldus Christel Evers.

Opnieuw aan het werk

Het personeel van Medtronic ging vandaag opnieuw aan het werk. "Zo'n aankondiging van sluiting is niet niks en is dan ook hard aangekomen. Vrijdag werd er dus niet gewerkt, zodat het personeel de nodige ruimte kregen om het nieuws te verwerken", besluit Van Aperen.

Medtronic wil het distributiecentrum in Opglabbeek sluiten, waardoor 380 jobs op de tocht staan.