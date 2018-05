Supermarktgroep Mestdagh schrapt 450 jobs, geen winkels dicht volgens directie Redactie

07 mei 2018

10u18

Bron: Belga 0 Economie Bij Mestdagh, een grote franchisenemer van Carrefour-supermarkten in het zuiden van het land, verdwijnen 450 jobs. Er gaan geen winkels dicht. Het nieuws werd vanochtend bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.

Mestdagh is de grootste franchisenemer van Carrefour in Franstalig België, met 83 Carrefour Market-supermarkten in beheer of onder franchise.

De ondernemingsraad startte vanmorgen om 09.30 uur in de hoofdzetel in Gosselies (Charleroi). De bijzondere ondernemingsraad staat in het teken van de "moeilijkheden die het bedrijf beleeft en de gevolgen op de tewerkstelling".

De supermarkten van Carrefour doen het overigens goed, en waren dan ook niet betrokken in het eerder dit jaar aangekondigde sociaal plan bij de supermarktgroep. Dat had betrekking op de hypermarkten en de zetel van Carrefour.