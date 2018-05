Supermarktgroep Mestdagh schrapt 450 jobs: "Al zes jaar verlieslatend" SPS HA

07 mei 2018

10u18

Bron: Belga 6 Economie De directie van de groep Mestdagh bevestigt dat er bij de supermarktketen tot 450 banen op het spel staan. Dat is bijna een vijfde van het personeel (er waren 2.459 werknemers in 2017). In de winkels, waarvan er geen enkele moet sluiten, wordt ruim 21 miljoen euro geïnvesteerd om het tij te keren, want de groep is al zes jaar onrendabel.

Volgens de directie stellen de resultaten teleur. De omzet daalt al zes jaar, met gemiddeld 2 procent. Vorig jaar ging de omzet er zelfs met 5,3 procent op achteruit. In die zes jaar werd er ook telkens verlies geleden. Mestdagh verliest marktaandeel door de concurrentie van ketens als Aldi en Lidl en door de opkomst van e-commerce.

De personeelskosten (16,3 procent van de omzet) liggen ook hoger dan bij andere winkels, waardoor er niet genoeg geld overblijft voor de nodige investeringen. Als er nu niet wordt ingegrepen, "stelt Mestdagh zich bloot aan ernstige moeilijkheden die zijn voortbestaan op middellange termijn zouden kunnen bedreigen", zegt CEO Guillaume Beuscart in een persbericht.

Brugpensioen en vrijwillig vertrek

De directie hoopt het tij te keren door een combinatie van meer verkopen (door te investeren) en kosten besparen. Ze wil tegen 2020 21,2 miljoen euro extra investeren in de winkels, meer bepaald in afdelingen als slagerij/traiteur, verse producten, groenten en fruit, en bakkerij. Ze overweegt ook de winkels op zondag te openen en wil werk maken van afhaaldiensten en thuisbezorging.

Het jobverlies wil de directie zoveel mogelijk opvangen via brugpensioen en vrijwillig vertrek. Volgens de plannen zouden er geen winkels worden gesloten en het model in eigen beheer zou behouden blijven. Het personeel zou wel polyvalenter moeten worden.

"De situatie in de distributiesector is momenteel moeilijk als gevolg van de concurrentiedruk en de nieuwe consumptiegewoonten van de klanten. Bij Mestdagh willen we er alles aan doen om weer winstgevend te worden en zo onze winkels en ons model in eigen beheer te vrijwaren", besluit Beuscart.

Carrefour

Mestdagh is de grootste franchisenemer van Carrefour in Franstalig België. De groep baat volgens de website 83 Carrefour Market-supermarkten uit, waarvan twee in Vlaanderen (Tienen, Aarschot) en enkele in Brussel. De supermarkten van Carrefour doen het overigens goed, en waren dan ook niet betrokken in het eerder dit jaar aangekondigde sociaal plan bij de supermarktgroep. Dat had betrekking op de hypermarkten en de zetel van Carrefour.