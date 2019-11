Superbelegger Warren Buffett zit op record van meer dan 114 miljard euro cash tvc

02 november 2019

15u49

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse sterinvesteerder Warren Buffett heeft met zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway in het derde kwartaal opnieuw meer verdiend. Hierdoor zit hij nu op een recordberg van 128 miljard dollar cash (114,6 miljard euro). Dat geld kan de 89-jarige beursgoeroe aanwenden voor nieuwe investeringen.

In de drie maanden tot eind september steeg de operationele winst van Berkshire Hathaway tot 7,9 miljard dollar (zo'n 7,1 miljard euro). Dat was 1 miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide met 2,4 procent.

Berkshire Hathaway telt zo'n 90 participaties, waaronder ook in beursgenoteerde bedrijven als Coca Cola, Apple of sinds dit jaar Amazon. Vraag is wat de volgende grote investering wordt van "het orakel van Omaha", zoals Buffett ook wordt genoemd.