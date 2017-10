Superbelegger Buffett investeert in Aarschotse vestiging van Duracell KVE

19u44

Bron: Belga 0 BELGA Economie Investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffet gaat de komende drie jaar 50 miljoen euro investeren in de Aarschotse vestiging van Duracell. Dat heeft de lokale directie aangekondigd, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het filiaal. Berkshire Hathaway nam de batterijenfabrikant in november 2014 over van Procter & Gamble.

"We geven om concurrentiële redenen momenteel geen details over de aard van deze investering. Wel kan gezegd worden dat we het productieapparaat verder zullen optimaliseren om klaar te zijn voor de toekomstige evoluties. Toestellen vergen immers steeds krachtiger batterijen waardoor dit materiaal moet aangepast worden. Er is in Aarschot overigens genoeg ruimte om uit te breiden, want er staat een grote productiehal volledig leeg", aldus woordvoerster An Vansteenkiste.



In Aarschot werken er momenteel ongeveer 500 mensen. Het is een van de vijf vestigingen van Duracell ter wereld. De andere fabrieken staan in de VS (3) en China (1). De vestiging in Aarschot bevoorraadt niet alleen de Europese markt met alkalinebatterijen maar ook het Midden-Oosten, Afrika en India. Bij de overname liet Warren Buffett verstaan zowel als consument als investeerder altijd al onder de indruk te zijn geweest van het merk Duracell. Het is zijn bedoeling dat merk te laten groeien.