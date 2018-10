Sunparks De Haan wordt omgevormd tot Center Parcs Redactie

17 oktober 2018

09u29

Bron: Belga 0 Economie Verschillende investeerders hebben vakantiepark Sunparks De Haan overgenomen. Ze zullen het vakantiepark nabij de zee renoveren en opwaarderen tot een Center Parcs village.

Enerzijds neemt een consortium met vastgoedvennootschap Home Invest Belgium, verzekeraar Belfius Insurance en de infrastructuurinvesteerders TINC en DG Infra Yield 51,43 procent van de aandelen van Sunparks De Haan nv over. Ze richtten daarvoor een nieuwe vennootschap op die voor 50 procent in handen is van Home Invest. Belfius Insurance heeft een kwart van die vennootschap in handen en de overige twee partijen elk 12,5 procent.

Een Frans privéfonds beheerd door vastgoedinvesteerder Atream neemt de resterende aandelen (48,57%) van Sunparks De Haan nv over.

De verkoper is de Franse vakantiegroep Pierre et Vacances, de uitbater van de verschillende Sunparks en Center Parks domeinen. Het bedrijf zal het park blijven uitbaten. "Het leisurecomplex maakt het voorwerp uit van een grondige renovatie en wordt in gebruik genomen voor een vaste initiële periode van 15 jaar door Sunparks Leisure NV (onderdeel van de vakantiegroep Pierre &Vacances)", klinkt het in het persbericht. Na renovatie moet het een viersterrenpark worden.

De transactiewaarde bedraagt circa 75 miljoen euro na renovatie, melden Home Invest Belgium, Belfius Insurance en de infrastructuurinvesteerders TINC en DG Infra Yield. Dat waardeert het domein dus grosso modo op 146 miljoen euro.