Studio 100 waagt zich op Chinese markt Tessa Rens

03 mei 2018

08u29 0 Economie Studio 100 waagt een stap naar de Chinese markt. Het media- en entertainmentbedrijf achter onder meer K3 en Samson&Gert ontwikkelt drie formats die voet aan grond moeten krijgen in China. Dat zegt CEO Hans Bourlon in De Tijd.

Studio 100 wil met drie nieuwe formats naar de Chinese markt trekken, die ook rond nieuwe figuurtjes zullen draaien. Daarbij wil Bourlon vooral samenwerken met lokale producenten via tijdelijke brugfinancieringen, eerder dan zware investeringen te doen of fysiek aanwezig te zijn in het land.

Die gesprekken met lokale coproducenten werden in maart al opgestart. Op een verschijningsdatum of een concrete invulling van de producties laat Bourlon zich niet vastpinnen.

Ervaring in huis

De Chinese ambities zijn volgens De Tijd een directe uitloper van de overname van het New Yorkse animatiebedrijf Little Airplane Productions vorig jaar. Aan het roer van die studio staat Josh Selig, die naam maakte als schrijver van het iconische kinderprogramma 'Sesamstraat'.

Selig heeft de broodnodige ervaring met de Chinese markt, die Studio 100 goed zal kunnen gebruiken. Zo maakte hij de animatiereeks ‘Super Wings’, die ook in China te zien is. "'Super Wings' is een voorbeeld van een reeks met Chinese origine die toch de blik op de wereld heeft", legt Bourlon uit.

Internationaal rondreizen

Voor de drie nieuwe producties heeft hij dezelfde benadering in gedachten. “Ze zijn in de eerste plaats gericht op de Chinese markt, maar moeten ook internationaal kunnen rondreizen.” Als de series aanslaan, is het dus mogelijk dat die ook hier te bekijken zijn.