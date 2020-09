Studio 100 ontslaat 16 medewerkers na 70 miljoen euro omzetverlies DBJ

17 september 2020

19u20

Bron: eigen berichtgeving 147 Economie Studio 100 heeft zestien medewerkers ontslagen. Het gaat om werknemers uit het intern productiehuis van het bedrijf voor de Benelux, dat bevestigt CEO Hans Bourlon (58) aan onze redactie. Of er in de toekomst nog ontslagen zullen vallen, is voor Bourlon nog niet duidelijk.



“We zijn ongemeen hard getroffen door corona”, zegt Bourlon in een reactie. “Veel van onze theatervoorstellingen zijn geannuleerd en onze parken konden na maanden sluiting pas in juli met een beperkte capaciteit terug open. Op die manier missen we 70 miljoen euro omzet.”

De zestien werknemers, volgens Bourlon van ‘alle mogelijke profielen’, moeten het bedrijf wel meteen verlaten. “Onze medewerkers kregen de voorwaarden die wij bij elk ander ontslag toepassen, maar het spreekt vanzelf dat dit voor ons een zeer onaangename situatie is. Zeker omdat het in sommige gevallen gaat over mensen die al heel lang bij ons werken. Maar we kunnen ons als bedrijf niet in een hoekje laten duwen, er moest gereageerd worden.”

In een beknopt persbericht stelt Studio 100 nog dat het “ingrijpende kostenbesparingen” moet doorvoeren en de impact van de dalende inkomsten moet opvangen “om zo perspectief voor de toekomst te creëren”.

Of er nog ontslagen zullen vallen, wil Bourlon niet gezegd hebben. “Daar hebben we op dit moment geen zicht op, net zoals alle andere bedrijven in de entertainmentsector weten we niet over hoe de sector zal evolueren.”