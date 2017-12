Studio 100 neemt New Yorks animatiebedrijf over dat al 21 Emmy's won ep

08u10

Bron: Belga 0 Photo News Hans Bourlon, medeoprichter van Studio 100. "Little Airplane Productions is uniek." Economie Studio 100 heeft het Amerikaanse animatiebedrijf Little Airplane Productions overgenomen. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De Amerikanen werken samen met de grote Amerikaans zenders zoals Disney, Nickelodeon en Netflix en zijn ook actief in China.

Little Airplane Productions werd in 1999 opgericht door Josh Selig en won al heel wat internationale topprijzen, waaronder 21 Emmy Awards. "Ik heb al jaren veel bewondering voor het werk van Little Airplane", zegt Hans Bourlon, medeoprichter van Studio 100. "Het bedrijf is uniek. Het heeft een verbazingwekkende creatieve kracht en heeft de meest fantastische series en liedjes geproduceerd. Mijn absolute favoriet is 'The Potato Train' van 'The Small Potatoes'."

Uniek aan Little Airplane is volgens Studio 100 dat het bedrijf vanuit China voor China content ontwikkelt, en die ook buiten China verkoopt. Studio 100 zegt met deze Amerikaanse acquisitie dan ook een belangrijke stap te zetten in de verdere internationale expansie van de groep. Eerder dit jaar maakte Studio 100 al de overname bekend van het Duitse M4e, de distributeur van Nijntje.