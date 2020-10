Straks ziet de fiscus hoeveel u spaarde: regering wil dat banken rekeningstanden van klanten overmaken

Het aanpakken van fiscale fraude is prioritair voor de regering-De Croo. Eén van de maatregelen is dat "de banksaldi van Belgische rekeningnummers overgemaakt zullen worden aan het CAP". Dat is het register van Belgische bankrekeningen dat de Nationale Bank bijhoudt. Elk jaar bezorgen de banken aan het CAP de rekeningnummers en informatie over de houder van een rekening. De regering wil nu dus ook dat de rekeningstand wordt doorgegeven. In het regeerakkoord staat ook dat de fiscus informatie kan opvragen bij het CAP "met het oog op verder onderzoek van een individueel dossier waarbij één of meer aanwijzingen zijn van belastingontduiking".

Op gelijke voet

De gewone burger moet niet meteen bang zijn dat de fiscus op elk moment kan kijken hoeveel hij op zijn rekening(en) heeft staan. "De financiële informatie zal niet automatisch raadpleegbaar zijn", zegt professor fiscaal recht Mark Delanote (UGent). "Ze moet afgeschermd worden, want iedereen heeft recht op een privéleven. Maar als de fiscus vermoedt dat iemand fraude pleegt of vaststelt dat iemand een lage aangifte heeft en toch op grote voet leeft, kan ze de gegevens opvragen."

Als ik een rekening heb in Nederland, stuurt die elk jaar een overzicht van al mijn verrichtingen naar de fiscus. Waarom zou mijn Belgische bank dat niet hoeven doen? Fiscaal expert Michel Maus

De buitenlandse rekeningen van belastingplichtigen zijn nu al een open boek voor de fiscus dankzij de internationale gegevensuitwisseling. "Dat de binnenlandse rekeningen beter afgeschermd zijn, stond al ter discussie", zegt Delanote. "Nu komen ze toch al wat meer op gelijke voet te staan." En uiteindelijk zullen ze volledig gelijk behandeld worden, verwacht professor Maus (VUB). "Als ik bijvoorbeeld een rekening heb bij ABN Amro in Nederland, stuurt die bank elk jaar een overzicht van al mijn verrichtingen naar de fiscus. Maar mijn Belgische bank hoeft dat niet te doen. Dat is een vorm van protectionisme die niet vol te houden is in de EU. Het is dus een kwestie van tijd voor ook de Belgische banken die gegevens gaan doorsturen."

Niet beschermd

Uit zichzelf bezorgen Belgische banken dan wel geen gegevens, als ze gevraagd worden om informatie, werken ze wél mee. Delanote: "Als de fiscus fraude vermoedt, schrijven ze de betrokkene een brief met de vraag alle rekeninguittreksels voor te leggen. Weigert die persoon dat, dan moet de bank er een kopie van bezorgen. Dankzij het CAP weet de fiscus vandaag eigenlijk al bij welke banken de belastingplichtige rekeningen heeft." Dat hij er in de toekomst nog meer informatie zal kunnen verkrijgen, omschrijven regeringsbronnen in 'De Tijd' als "een efficiëntiemaatregel".

Of het bankgeheim nu sneuvelt? "Juridisch gezien bestaat het zelfs niet", aldus Delanote. "Het is niet beschermd zoals het beroepsgeheim van een advocaat of het bronnengeheim van een journalist. De bank heeft enkel een discretieplicht. Een inspecteur van de fiscus kan de rekeningen nu al inzien als er vermoedens van fraude of van een tekort zijn. Hij moet wel een machtiging krijgen van zijn chef en weten om welke rekeningen het gaat. Dan kunnen ze de ganse rekeninghistoriek opvragen bij de bank."

Bij sectorfederatie Febelfin wacht men met een reactie op de concrete invulling van de maatregel.

