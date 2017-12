Straks HEMA's in Belgische stations en luchthavens EB

15u10

Bron: Belga 0 ANP Economie De Nederlandse winkelketen HEMA is van plan om een tiental nieuwe winkels te openen in België. Dat heeft CEO Tjeerd Jegen gezegd, zo schrijft De Tijd. HEMA mikt op kleine winkels op drukke pendellocaties zoals luchthavens en treinstations.

"In Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben we zulke winkels al, maar in België nog niet", legt de CEO uit. "Precies zulke winkels leveren ons de hoogste omzet per vierkante meter op. Mensen halen er online bestelde producten af of kopen er. Doordat ze op drukke locaties liggen, zijn het eigenlijk ook grote reclamepanelen."

HEMA vernieuwt daarnaast zijn kleinere Belgische winkels en in Brussel en Antwerpen gaan deze maand twee grote 'flagshipstores' open.