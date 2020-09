Straffe onderhandelaars kunnen elke maand meer dan 198 euro besparen: zo bekom je de beste woonlening

Je ziet ze overal: bordjes met ‘Verkocht’ op. Huizen die te koop worden aangeboden, vinden binnen de kortste keren een koper. Toch is het aangewezen om je tijd te nemen voor het afsluiten van een woonlening. Zo kan je misschien duizenden en zelfs tienduizenden euro’s besparen. Paul D’Hoore, geldexpert in ons geldpanel , geeft advies om de beste woonlening te vinden.

Bij het ondertekenen van een verkoopovereenkomst moet je doorgaans een voorschot betalen. Daarna heb je nog maximaal vier maanden tot de ondertekening van de notariële akte. Gebruik die tijd goed. Je kan in de verkoopovereenkomst ook laten opnemen dat de verkoop enkel doorgaat als je een hypothecaire lening kan krijgen.

Een bank zal jou alleen een lening willen geven als hij zéker is dat je die lening ook zal kunnen aflossen. Daarvoor kijkt de bank vooral naar jouw netto gezinsinkomen. Een veel gehanteerde vuistregel is dat je ongeveer een derde van je netto inkomen kan besteden aan de aflossing van een woonlening. De bank kijkt ook wel naar het bredere plaatje. Een vast benoemde ambtenaar bijvoorbeeld, kan normaal niet werkloos worden. Die zal dus makkelijker een lening krijgen, voor een hoger bedrag.

Als je bij de gelukkigen bent die méér dan 90% van de waarde van de woning mogen lenen, moet je daarmee toch oppassen. Je zal méér rente moeten betalen

Sinds begin 2020 kan je normaal nog maar 90% van de waarde van een woning lenen. Voor de aankoop van vastgoed als investering, kan je maar 80% van de waarde van het vastgoed lenen. Maar die regel is rekbaar. Tot 35% van de mensen die voor het eerst een woning kopen, kunnen een lening krijgen met een quotiteit van meer dan 90%. En vijf mensen op honderd kunnen nog altijd méér lenen dan het huis waard is (tot maximaal 105% van de waarde van de woning).

Zelfs als je bij de gelukkigen bent die méér dan 90% van de waarde van de woning mogen lenen, moet je daarmee toch oppassen. In dat geval zal je méér rente moeten betalen. Voor dergelijke leningen hanteren banken een rentetoeslag van 0,80 tot 1,65% bovenop de gebruikelijke rente.

Ik heb een voorbeeld van iemand die het standaardtarief van 2,59% voor een lening van 20 jaar met een vaste rente, omlaag heeft kunnen onderhandelen tot 0,89%

Eigenlijk willen we toch zo goedkoop mogelijk lenen, niet? Waar vind je de goedkoopste lening? Op die vraag bestaat helaas geen pasklaar antwoord. Rentetarieven wisselen voortdurend, ook bij dezelfde bank. Banken die op een bepaald moment over veel cash beschikken, kunnen tijdelijk erg goedkope woonleningen verstrekken, omdat ze anders zelf 0,50% strafrente moeten betalen als ze hun overtollig geld parkeren bij de Europese Centrale Bank.

Onderhandelen met banken

Je zou je zoektocht naar een goedkope woonlening kunnen aanvatten met een bezoekje aan een vergelijkingssite zoals Spaargids.be. Zo heb je snel een beeld van de huidige situatie bij de meeste banken. Voor wie het niet zou weten: je kan met de bank altijd proberen te onderhandelen over een korting op de geafficheerde rente. Bijvoorbeeld omdat je een goede klant bent bij je huidige bank of omdat je bij een nieuwe bank een beloftevolle klant zou kunnen worden in de toekomst.

De korting kan spectaculair zijn. Ik heb een recent voorbeeld gevonden van iemand die het standaardtarief van 2,59% voor een lening van 20 jaar met een vaste rente, omlaag heeft kunnen onderhandelen tot 0,89%. Chapeau! Normaal had die persoon voor zijn lening van 255.000 euro élke maand 1.358,69 euro moeten aflossen. Dankzij zijn onderhandelingstalent betaalt hij nu 1.159,85 euro per maand. Hoewel hij een korting van 65% heeft onderhandeld op de rente, oogt het maandelijkse verschil niet zo groot. Dat komt doordat de grootste brok van het maandelijkse bedrag bestaat uit de terugbetaling van het geleende kapitaal.

Toch is het voordeel substantieel. De lening loopt over 20 jaar. Dat komt overeen met 240 maandelijkse aflossingen. Onze straffe onderhandelaar bespaart élke maand 198,84 euro. Over de volledige looptijd van de lening bedraagt de besparing liefst 47.721,60 euro.

Een voorwaarde voor het verkrijgen van het gunsttarief was dat bij die zelfde bank ook een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering werd afgesloten en dat het loon er elke maand op een rekening wordt gedomicilieerd

Dat gunsttarief heeft onze lener verkregen bij de bank waar hij al klant was. Ongetwijfeld heeft hij laten verstaan dat hij van plan was ook eens bij de concurrentie te gaan informeren. Dat maakt de eigen bank altijd wat inschikkelijker. Een voorwaarde voor het verkrijgen van het gunsttarief was wel dat bij die zelfde bank ook een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering werd afgesloten en dat het loon er elke maand op een rekening wordt gedomicilieerd.

Hulp van makelaar

Wie er tegenop ziet zelf een zoektocht naar een goedkope lening te ondernemen, kan aankloppen bij een kantoor van een gespecialiseerde makelaar zoals Immotheker en Hypotheekwinkel. Zo’n kantoor werkt niet gratis. Het wordt betaald door de bank bij wie jij uiteindelijk een lening afsluit.

De vergoeding zit uiteraard mee verrekend in de totale kostprijs van jouw lening. Deze vergoeding is geen geheim. Je vindt ze terug op de ESIS-fiche die je ontvangt van de bank die jou een lening wil verstrekken. ESIS staat voor European Standard Information Sheet. Het is een wettelijk verplicht document met alle essentiële kenmerken van de lening, zoals bijvoorbeeld ook de dossierkosten en de schattingskosten (als die er zijn).



