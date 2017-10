Stookoliefonds moet monsterfacturen voorkomen Hans Verbeke

05u20

Bron: Eigen berichtgeving 1 photo_news Economie Belgen die kampen met een lekkende mazouttank, hoeven straks niet meer zelf op te draaien voor alle kosten van de peperdure sanering. Na bijna 20 jaar gelobby wordt een solidariteitsfonds opgericht waardoor slachtoffers nog hooguit 500 euro moeten betalen om hun grond te laten reinigen. Dat schrijft deze krant vandaag.

Twee weken geleden maakte het verhaal van een 80-jarige weduwe uit het West-Vlaamse Ardooie nog eens duidelijk dat een stookoliefonds geen overbodige luxe is. Terwijl Erna Algoedt in het ziekenhuis lag, lekte alle mazout uit haar bovengrondse tank. Dagen aan een stuk kon het goedje in de bodem dringen. De vrouw moet de grond nu op eigen kosten saneren. Geraamde kostprijs: 84.000 euro. "Onmogelijk, met mijn pensioentje."

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) schat het aantal 'probleemtanks' in Vlaanderen op 6.500. Voor de eigenaars van al die tanks is er goed nieuws. Nadat er al bijna twintig jaar over gesproken werd, zijn de federale en gewestregeringen eindelijk overeengekomen om een solidariteitsfonds op te richten. Begin 2019 is het zover.

"Wie schade lijdt door een lekkende tank, betaalt dan nog enkel een dossierkost van 25 euro en 10% van de factuur voor de werken, met een maximum van 500 euro", zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Ook de weduwe uit Ardooie kan hier wel bij varen, want lopende én recent afgeronde werken komen eveneens in aanmerking.

Iedereen die met mazout verwarmt, zal bijdragen aan het stookoliefonds. Hoe groot de heffing precies zal zijn, is nog niet beslist.