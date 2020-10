Stijn Baert waarschuwt: “Vooruitzichten voor wie geen diploma heeft zijn allerminst rooskleurig”

Hoe is het mogelijk dat er 10.000'en vacatures zonder diplomavereisten op jobsites staan en dat er tegelijkertijd 600.000 kortgeschoolde inactieven zijn? Stijn Baert, werkexpert in ons geldpanel , is niet de enige die het zich afvraagt. Hij ziet de toekomst voor kortgeschoolden in ons land bovendien somber in als er niet snel iets verandert aan de lage werkzaamheidsgraad. “Mede door de automatisering, wordt een integratie op de arbeidsmarkt de komende decennia enkel moeilijker voor hen.”

Recente Eurostat-cijfers geven aan dat van alle kortgeschoolden in België op actieve leeftijd (tussen de 25 en 64 jaar dus) maar 47% aan de slag was in 2019. Met andere woorden: wie geen diploma secundair onderwijs heeft in België werkt vaker niet dan wel.

Dat is alarmerend. In onze buurlanden zijn kortgeschoolden veel vaker aan de slag. In Duitsland en Nederland gaat het bijvoorbeeld om 62% en 63%. Zelfs in Frankrijk is 53% van hen aan de slag. Die lagere werkzaamheidsgraad betekent ook dat er minder sterke schouders zijn om een grote groep van niet-werkenden te ondersteunen.

Ook geen baan zoeken

Het wordt nog straffer als we nagaan wat de 53% kortgeschoolden die niet aan de slag zijn dan wél doen. Minder dan 6% blijkt op zoek te zijn naar werk. De resterende 47% zoekt zelfs geen baan: ze zijn inactief. Om te verduidelijken in absolute cijfers: er zijn 600.000 kortgeschoolde inwoners in ons land die geen werk hebben en ook geen werk zoeken.

Het aantal werkenden onder de kortgeschoolden op actieve leeftijd nam de afgelopen 10 jaar licht af

De evolutie is bovendien weinig rooskleurig. Ten opzichte van 2009 nam de werkzaamheidsgraad onder middengeschoolden en hooggeschoolden toe, maar die trend zette zich niet door bij de kortgeschoolden. Sterker nog: het aantal werkenden onder de kortgeschoolden op actieve leeftijd nam de afgelopen 10 jaar licht af.

Concurrentie van robots

Zonder arbeidsmarkthervormingen zal die achteruitgang in tewerkstelling van kortgeschoolden niet keren, integendeel. De reden is de technologische revolutie waar we al een paar jaar middenin zitten. Denk aan robotica, artificiële intelligentie, big data en machine learning. Specialisten suggereren dat de coronacrisis automatiseringen op basis van deze technologie nog deels zal versnellen.

Sommige studies wijzen er nu al op dat het vooral kortgeschoolde arbeid zal zijn die geautomatiseerd zal worden. Andere zien de jobs vooral sneuvelen in de middengeschoolde arbeid, bijvoorbeeld in de administratie. Maar ook in het laatste geval zullen kortgeschoolden (mee) de prijs betalen, als middengeschoolde personen een trede zakken op de jobladder en de kortgeschoolden er zo afduwen.

10.000 openstaande vacatures

En dan is er de realiteit waar we nu middenin zitten: een gezondheidscrisis met zware economische gevolgen. Ondanks die crisis afficheert VDAB momenteel toch ongeveer 135.000 vacatures, waarvan een kleine 25.000 de afgelopen week gelanceerd werden. Voor een kleine 50.000 vacatures wordt hoogstens een diploma lager onderwijs gevraagd, voor 20.000 van die vacatures is geen enkele ervaring vereist.

Het beleid moet er natuurlijk wel voor zorgen dat werken ook voor kortgeschoolden aantrekkelijk genoeg is om voluit voor de openstaande vacatures te gaan

Het beleid moet er natuurlijk wel voor zorgen dat werken ook voor kortgeschoolden aantrekkelijk genoeg is om voluit voor de openstaande vacatures te gaan. Aan de andere kant mag het aantrekkelijker maken van werk voor hen ook niet leiden tot een verhoging van de loonkosten voor werkgevers, die dan van de weeromstuit nog meer in de richting van automatisering zouden kunnen gaan kijken.

Zinvol lijkt bovenal: het Vlaamse Regeerakkoord uitvoeren. Met een doordachte jobbonus die precies bij kortgeschoolden moet terechtkomen. Met de beloofde investeringen in kinderopvang gericht op de werkende bevolking. Met sociale voordelen die niet langer vasthangen aan je statuut, maar wel aan je inkomen.

En dan is er natuurlijk ‘heropleiden, heropleiden, heropleiden’. We moeten sneller werkzoekenden, zeker de kortgeschoolden, heroriënteren richting de beroepen en sectoren van de toekomst, via korte, doelmatige opleidingen die die transitie voor hen mogelijk maken.

Kansen grijpen

Zelfs als een aantal van de 10.000'en vacatures die geen ervaring of diploma vragen nep zouden zijn of dubbel geteld, is het duidelijk dat er 10.000'en kansen op onze arbeidsmarkt zijn voor wie kortgeschoold is. Kansen op een welvarender, socialer en uitdagender leven voor de kortgeschoolden zelf, een integratie op de arbeidsmarkt die de komende decennia enkel moeilijker wordt voor hen. Tegelijk zijn de openstaande vacatures (en beschikbare kortgeschoolden) een kans op het verstevigen van de funderingen van onze sociale zekerheid. Het is kwestie om er in Vlaanderen en België alles aan te doen om deze kansen niet te missen.

