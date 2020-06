Stijgende werkzaamheid in Vlaanderen had weinig invloed op armoedecijfers AW

09 juni 2020

19u26

Bron: Belga 0 Economie Uit berekeningen van het Leuvense Steunpunt Werk blijkt dat de stijgende werkzaamheidsgraad het afgelopen decennium in Vlaanderen weinig invloed had op de armoede. Om de armoede te verminderen, moet er volgens het Steunpunt in de eerste plaats werk gemaakt worden van de vermindering van baanloze gezinnen.

De voorbije tien jaar steeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad bij de 20-tot-64-jarigen van 71,5 procent in 2009 tot 75,5 procent in 2019. Toch bleef de armoede in Vlaanderen in dezelfde periode nagenoeg onveranderd schommelen rond de tien à elf procent. "Dat komt omdat wie aan de slag ging, niet noodzakelijk arm was. Veelal ging het om extra werkenden in huishoudens waar reeds iemand werkte", aldus Sarah Vansteenkiste en Bart Scholiers van het Steunpunt Werk.

De sleutel voor armoedebestrijding ligt volgens beide onderzoekers bij het verminderen van het aantal personen in baanloze gezinnen. Dat zijn gezinnen waar elk lid werkloos of niet-beroepsactief is. Het aandeel van personen (18-59 jaar) in dergelijke gezinnen daalde het voorbije decennium slechts in beperkte mate van 8,5 procent in 2009 tot 6,9 procent in 2019. Gevreesd wordt dat de coronacrisis dit aandeel weer zal doen toenemen.

Kwetsbare arbeidsmarktprofielen

Uit een analyse van de personen in dergelijke gezinnen blijkt dat het vooral om kwetsbare arbeidsmarktprofielen gaat. Zo zijn 50-tot-59-jarigen (41,4 procent), alleenstaanden met (17,1 procent) en zonder kinderen (33,9 procent) en mensen met een migratieachtergrond uit een niet-EU-land (20 procent) oververtegenwoordigd. Meer dan de helft (53,3 procent) kampt met een beperking of ziekte. En 67,1 procent wenst niet te werken.



"Er liggen kansen voor een activeringsbeleid, omdat een substantieel deel van de personen in een baanloos gezin de band met de arbeidsmarkt nog niet helemaal verloor. De meerderheid is niet onmiddellijk beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Voor hen zal een gericht beleid nodig zijn dat werken aanmoedigt en de omstandigheden om te werken mogelijk maakt", aldus de onderzoekers die hiertoe onder meer een belangrijke rol weggelegd ziet voor de sociale economie.