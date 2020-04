Steunplan van de overheid laat op zich wachten: onduidelijkheid over steunmaatregelen voor bedrijven AW

07 april 2020

06u25

Bron: Belga 0 Economie Twee weken nadat de banken en de federale overheid een principe­akkoord hebben bereikt over steunmaatregelen voor wie door de coronacrisis wordt getroffen, weten veel bedrijven nog altijd niet of ze een overbruggingskrediet met overheidsgarantie krijgen of niet. Er is nog geen duidelijkheid over de voorwaarden, schrijft De Tijd.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD), de Belgische bankenkoepel Febelfin en de Nationale Bank kondigden eerder in maart hun "bazooka" aan. Een garantiesysteem van 50 miljard euro waarbij bedrijven die dreigen te bezwijken onder de coronacrisis, bij de banken kunnen aankloppen voor nieuwe overbruggingskredieten en kredietlijnen die grotendeels door de overheid worden gewaarborgd. Dat omvangrijke project komt bovenop andere maatregelen, die ondernemingen en hypotheeknemers de mogelijkheid bieden om onder bepaalde voorwaarden zes maanden betaaluitstel te vragen voor hun bedrijfs- of woonkrediet.



Over de betaalpauze kwam vorige week duidelijkheid, maar het steunplan is nog niet klaar. De banken krijgen nochtans al veel vragen van bedrijven, maar kunnen de dossiers niet opstarten zolang de criteria niet vastliggen. Febelfin hoopt dat er deze week meer duidelijkheid komt.



Ook over de Vlaamse steunmaatregelen is nog geen duidelijkheid, maar dat zou eind deze week wel het geval moeten zijn.