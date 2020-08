Sterkste afname werkgelegenheid in eurozone ooit KVDS

14 augustus 2020

14u17

Bron: Belga 0 Economie De werkgelegenheid in de eurozone is in het tweede kwartaal het sterkst afgenomen sinds het begin van de statistieken in 1995. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat was er door de coronacrisis 2,8 procent minder werk dan een kwartaal eerder.

Het aantal banen in de Europese Unie als geheel zakte met 2,6 procent, zo blijkt uit de flashraming. In het eerste kwartaal was de werkgelegenheid in het eurogebied al met 0,2 procent afgenomen en in de EU als geheel was toen sprake van minus 0,1 procent.

Dreun

Vrijwel alle economieën in Europa kregen een flinke dreun. De economische krimp in de eurozone in het tweede kwartaal werd vrijdag door Eurostat bevestigd op 12,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Ook hier gaat het om de sterkste daling die is waargenomen sinds 1995, aldus Eurostat. Voor België was er een krimp van 12,2 procent vergeleken met het vorige kwartaal, of van 14,5 vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019.