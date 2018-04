Sterke daling van aantal werknemers dat minder dan jaar thuis zit Redactie

21 april 2018



Bron: Belga 0 Economie Ruim 450.000 werknemers die minder dan één jaar ziek waren, kregen in 2017 een ziekte-uitkering. Dat blijkt uit ramingen van de ziekteverzekering. Dat zijn er tien procent minder dan in 2016. Het aantal ziektedagen daalde met ruim 7 procent. Dat meldt VRT NWS.

Dit is niet het totaal aantal werknemers dat minder dan één jaar ziek was. Arbeiders krijgen namelijk de eerste twee weken van hun ziekte hun loon doorbetaald door hun werkgever, en bedienden de eerste maand. Het is pas daarna dat ze in de statistieken van de ziekteverzekering belanden.

De ziektedagen van mensen die korte tijd werkonbekwaam zijn en die door de ziekteverzekering vergoed worden, dalen al enkele jaren. Die daling was vorig jaar echter meer uitgesproken. Volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block is dat te danken aan maatregelen van de regering. "Vanaf 1 januari 2016 hebben we niet alleen de begindatum van de arbeidsongeschiktheid op het attest laten vermelden, maar ook een einddatum", zegt De Block. "Men heeft dat onderzocht en dan ziet men dat het aantal dagen naar beneden gaat."

Daarnaast is er sinds april 2016 de "gerichte herevaluatie van dossiers arbeidsongeschiktheid", sinds 1 december 2016 zijn de re-integratietrajecten in werking getreden, en in het voorjaar van 2017 werd gestart met vragenlijsten.